„Senki sem figyelmeztetett, hogy ilyen lesz" - egy 53 éves nő vallott az elrontott plasztikai műtétről

Vera Chagas megbánta, hogy plasztikai műtétet vállalt. Az 53 éves connecticuti lakos 2023-ban arcfelvarráson esett át Brazíliában, és körülbelül egy hónappal később észlelte, hogy valami nincs rendben. A műtét után három hónappal az eredmények nem várt módon alakultak.

A nő már megbánta, hogy vállalkozott a plasztikai műtétre

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A plasztikai műtét után jött a sokk

Az olyan problémák, mint az arcában érzett tartós viszketés, a nyaka és a fülei alakjának megváltozása, valamint az alsó fogsora és az álla zsibbadása aggodalomra adtak okot. Egy 2025 júliusában megosztott TikTok- bejegyzéshez Chagas azt írta, hogy „a mély, őrjítő, állandó viszketés olyan, mintha a bőröm alatt lenne valami.”

„Senki sem figyelmeztetett, hogy ez lesz” – folytatta. „Senki sem beszél róla. Ez történik, ha egy műtét rosszul sül el. Ezt nem mondják el neked.”

Chagas hozzátette, egyes tünetek jelentős érzelmi hatással is bírtak. Bár nem akarja megnevezni az arcplasztikáját végző orvost, sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy nem megfelelő sebészt választott.

Woman, 53, Says Her 'Botched' Facelift 'Deeply Changed' Her Views on Plastic Surgery (Exclusive) https://t.co/77pt86fr6n — PeopleStyle (@peoplestyle) February 10, 2026

„A plasztikai sebészetet a műtétem előtt egy gondosan megtervezett, biztonságos és elsősorban a szakemberbe vetett bizalom által vezérelt dolognak tekintettem” – mondta. „Hittem, hogy egy ismert sebész kiválasztása pozitív eredményekhez vezet.”

Chagas azt állítja, hogy beszélt sebészével az elégedetlenségéről, de úgy érezte, hogy a felajánlott megoldások nem kezelték a problémákat. Azóta egy másik, New York-i orvosnál is átesett egy beavatkozásokon, de a problémák továbbra is fennállnak.

„Ezek a próbálkozások mind a megjelenés, mind a funkcionalitás javítására irányultak, és bár egyes aspektusok javultak, a folyamat hosszú és érzelmileg kihívást jelentő volt. Jelenleg jobban vagyok, de ez jelentős időt, erőforrásokat és érzelmi ellenállóképességet igényelt.”

– mondja Chagas. Bár mostanra megnyugodott, a tapasztalat mélyen megváltoztatta a plasztikai sebészetről alkotott nézeteit.

„Most sokkal óvatosabb vagyok, és tisztában vagyok azzal, mennyire fontos az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a betegek érdekképviselete. Megtanultam, hogy a cím és a hírnév nem mindig garantálja a biztonságot és azt is, hogy a betegeknek több kérdést kell feltenniük, és meg kell védeniük magukat a folyamat során.”

Chagas becslése szerint az eredeti brazíliai műtétje körülbelül 35 000 dollárba került (több, mint 11 millió forint) és további 7000 dollárt (2,2 millió forint) költött helyreállító beavatkozásokra az Egyesült Államokban- - írja a People.