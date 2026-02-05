„Látod, anya, az élet nem kegyes” – 27 évesen meghalt a magyar válogatott sportoló

27 évesen elhunyt a korábbi korosztályos válogatott és bajnok gátfutó, távolugró Soltész Gréta. Volt edzője megrázó szavakkal búcsúzott a sportolótól, aki hosszan tartó, súlyos betegség következtében vesztette életét.

Elhunyt Soltész Gréta korábbi korosztályos válogatott és bajnok gátfutó, távolugró / Fotó: atletika.hu

Soltész Gréta mindössze 12 éves volt, amikor első országos bajnoki címét megszerezte, megnyerte a III. korcsoportos lány távolugrást. Ahogy teltek az évek, úgy jöttek az eredmények, a bajnoki címek, a korosztályos válogatottság. Felnőttként nem vált igazán eredményes élsportolóvá, mert a tanulásra helyeződött a hangsúly.

Soltész Gréta betegséggel küzdött

Első egyetemi éve alatt derült ki, hogy beteg. Hat és fél éven át küzdött. Mi történt ez alatt a hat és fél év alatt? Kapott körülbelül 120 (!) kemoterápiás kezelést, átesett több műtéten, mégis: megszerezte a diplomát jeles minősítéssel és dékáni dicsérettel. Két nyelvvizsgát tett, szakmai versenyeken vett részt. Elvégezte a kulturális rendezvényszervezői tanfolyamot, egy szépírás-kurzust, majd egy műszempilla-építő tanfolyamot is, mert a külsejére mindig sokat adott. Már nagybeteg volt, amikor sikeresen részt vett a MOB Fiatal Sportszervezők Programjában. Mindezt úgy, hogy közben folyamatosan dolgozott, nélkülözhetetlen rendezvényszervezőként

– írta a Magyar Atlétikai Szövetség honlapján Soltész Gréta volt edzője, Spák József.

Hozzátette, azzal, hogy mindezt ilyen részletesen elmondta, kettő célja van.

Egyrészt szeretném, ha Ő ott fent elmosolyodna, és csak annyit kérdezne: „Miért, hát ezt így kell! Nem?” Másrészt szeretném megosztani főként a fiatalokkal Gréti egyik utolsó, fontos mondatát, amelyet az édesanyjának mondott egy közös utazásuk alkalmával: „Látod, anya, az élet nem kegyes, nem könnyű… de látod, milyen szép!?” Amikor úgy érezzük, hogy túl sok, hogy nehéz, hogy kibírhatatlan… jusson eszünkbe Gréti. Vegyünk egy mély levegőt, fogadjuk el, hogy „nem kegyes, nem könnyű” – és menjünk tovább még nagyobb elszántsággal. Ő ezt várja tőlünk. És olyankor mosolyog

– fogalmazott Spák József.