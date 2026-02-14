Teljes sokkban a rajongók: meghalt a népszerű influenszer, borzalmas, mi vezetett a halálához

Emma Amit, egy filippínó gasztro-vlogger február 6-án hunyt el, két nappal azután, hogy megevett egy mérgező ördögrákot. A tartalomkészítő röviddel a rák elfogyasztása után elvesztette az eszméletét és kórházba szállították, ahol két nappal később halottnak nyilvánították.

Az 51 éves Emma Amit két nappal azután halt meg a kórházban, hogy lefilmezte magát, amint a mérgező Zosimus aeneus rákot eszik, amit a helyiek csak „Ördögráknak” hívnak, amelyet február 4-én a közösségi oldalán közzétett videóban is látható.

A klipben azt látni, hogy mérgező rákokra, csigákra és kagylókra vadászik tengerparti otthona közelében, Puerto Princesában, Palawanon. Ezután lefilmezte, ahogy megfőzi és megeszi az egyik rákot a fazékból.

Laddy Gemang, a barangayi törzsfőnök az ABS-CBN fülöp-szigeteki hírportálnak elmondta, hogy a tartalomkészítő röviddel a rák elfogyasztása után elvesztette az eszméletét és kórházba szállították, ahol két nappal később halottnak nyilvánították. A barátja, aki ugyanúgy elfogyasztotta a rákot, szintén meghalt.

Az ABS-CBN szerint a hatóságok ellátogattak Amit otthonába, hogy kivizsgálják az ügyet, és hét rákpáncélt találtak a lakásban.

A Zosimus aeneus rák olyan méreganyagok kombinációját tartalmazza, amelyek lenyelés esetén potenciálisan halálosak lehetnek, és a Fülöp-szigetek legmérgezőbb rák fajtájának számít, az esetek 50%-a halálos kimenetelű. Az iNaturalist szerint a rák az Indo-Csendes-óceáni térségben található.

Halálát követően Gemang arra kérte a helyi lakosokat, hogy legyenek éberek a környéken található mérgező rákokkal. „Vigyázz, ne edd meg ezt az ördögrákot, mert halálos” – mondta az ABS-CBN-nek. „Nagyon veszélyes ezt a fajta rákot megenni, mert néhány órán belül megölhet”- írja a People.