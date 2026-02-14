Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Bálint, Valentin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Teljes sokkban a rajongók: meghalt a népszerű influenszer, borzalmas, mi vezetett a halálához

influenszer
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 11:00
gasztrorák
Elhunyt Emma Amit, a Fülöp-szigeteki gasztro-vlogger. A Facebookon megosztott felvételén látni, amint megeszik egy ördögrákot.

Emma Amit, egy filippínó gasztro-vlogger február 6-án hunyt el, két nappal azután, hogy megevett egy mérgező ördögrákot. A tartalomkészítő röviddel a rák elfogyasztása után elvesztette az eszméletét és kórházba szállították, ahol két nappal később halottnak nyilvánították.

Meghalt a gasztro influenszer, miután bemutatta, hogy ördögrákot eszik
Meghalt a gasztro influenszer, miután bemutatta, hogy ördögrákot eszik, forrás: facebook

Meghalt a gasztro-influenszer, miután bemutatta, hogy ördögrákot eszik

Meghalt egy Fülöp-szigeteki gasztro-vlogger, miután egy mérgező ördögrákot evett és ezt videóban bemutatta a közösségi médiában.

Az 51 éves Emma Amit két nappal azután halt meg a kórházban, hogy lefilmezte magát, amint a mérgező Zosimus aeneus rákot eszik, amit a helyiek csak „Ördögráknak” hívnak, amelyet február 4-én a közösségi oldalán közzétett videóban is látható.

A klipben azt látni, hogy mérgező rákokra, csigákra és kagylókra vadászik tengerparti otthona közelében, Puerto Princesában, Palawanon. Ezután lefilmezte, ahogy megfőzi és megeszi az egyik rákot a fazékból.

Laddy Gemang, a barangayi törzsfőnök az ABS-CBN fülöp-szigeteki hírportálnak elmondta, hogy a tartalomkészítő röviddel a rák elfogyasztása után elvesztette az eszméletét és kórházba szállították, ahol két nappal később halottnak nyilvánították. A barátja, aki ugyanúgy elfogyasztotta a rákot, szintén meghalt.

Az ABS-CBN szerint a hatóságok ellátogattak Amit otthonába, hogy kivizsgálják az ügyet, és hét rákpáncélt találtak a lakásban.

A Zosimus aeneus rák olyan méreganyagok kombinációját tartalmazza, amelyek lenyelés esetén potenciálisan halálosak lehetnek, és a Fülöp-szigetek legmérgezőbb rák fajtájának számít, az esetek 50%-a halálos kimenetelű. Az iNaturalist szerint a rák az Indo-Csendes-óceáni térségben található.

Halálát követően Gemang arra kérte a helyi lakosokat, hogy legyenek éberek a környéken található mérgező rákokkal. Vigyázz, ne edd meg ezt az ördögrákot, mert halálos – mondta az ABS-CBN-nek. „Nagyon veszélyes ezt a fajta rákot megenni, mert néhány órán belül megölhet”- írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu