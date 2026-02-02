Rossz diagnózist kapott, 21 évesen mindent elveszíthet: "Ez nem elméleti lehetőség, hanem félelmetesen valóságos forgatókönyv!"

Egy oxfordshire-i fiatal nő ritka betegsége hónapokon át felismeretlen maradt, miközben állapota folyamatosan romlott. Caris Gibson ma már attól tart, hogy az orvosi késlekedés miatt egész életére vizeletgyűjtő zsákra kényszerülhet.

A nő állapota folyamatosan romlik

Fotó: Jill Lumsed/GoFundMe

A fiatal nő szörnyű diagnózist kapott

Caris Gibson 2024 februárjában kezdte el tapasztalni az első riasztó tüneteket. Gyakran egyáltalán nem tudott vizelni, máskor pedig elviselhetetlen fájdalommal járt a legkisebb próbálkozás is. A fiatal nő kezdetben azt hitte, húgyúti fertőzése van, ám állapota nem javult.

Elmondása szerint sokszor hajnalban arra ébredt, hogy képtelen a mosdóba menni, ezért a fürdőkádba ült, hátha ott sikerül. Idővel vesefájdalom és hólyagtáji fájdalom is jelentkezett, ezért szinte hetente megfordult a sürgősségi osztályon 2024 eleje és tavasza között. Az orvosok sokáig nem találták a tünetek okát, és gyakran csak antibiotikumot írtak fel neki, biztos, ami biztos alapon. A vizsgálatok ellenére hónapokig nem született pontos diagnózis, miközben Caris állapota egyre súlyosabb lett.

Egy idő után kiderült, hogy a tartós vizelet-visszatartás miatt Caris húgyhólyagja közel két és félszeresére duzzadt. Az orvosok megtanították az önkatéterezésre, ám a húgycső súlyos szűkülete miatt ezt gyakran nem tudta megfelelően elvégezni. A tartós katéter újabb fertőzéseket okozott, ezért végül szuprapubikus katétert kapott, amely a hasfalon keresztül vezeti el a vizeletet egy külső zsákba.

Egyre rosszabb és rosszabb lett minden, és már nem bírtam tovább

– mondta.

A fordulópont 2024 novemberében érkezett el, amikor végre megszületett a diagnózis: Fowler-szindróma. Ez egy ritka, gyakran félreismert betegség, amelyben a húgycső izmai kórosan megfeszülnek, megakadályozva a normális vizeletürítést, és leginkább a húszas–harmincas éveikben járó nőket érinti.

Bár a betegség nevét végre megkapta, Caris fájdalmai nem enyhültek. Elmondása szerint soha nem tud úgy felkelni, hogy biztos lenne benne: fájdalommentes nap vár rá, és gyakran munkába is vizeletgyűjtő zsákkal kell mennie, amit megalázónak él meg. A sok antibiotikum miatt több gyógyszerrel szemben is rezisztenssé vált. Jelenleg várólistán van, de a szakorvosi konzultációra még hónapokat kell várnia, ezért a család magánellátásban keres megoldást, írja a People.