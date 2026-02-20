HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Nyitott szívműtéten esett át a négy hónapos kisfiú – az anya most megrendítő vallomást tett

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 12:00
Szörnyű volt a műtét. Szerencsére azonban a kisfiú a felépülés útjára lépett.

Lauren Godden megosztotta kisfia, John történetét, aki veleszületett szívhibával jött világra, és mindössze négy hónaposan nyitott szívműtéten esett át. A család ma már a fejlődési mérföldkövekre koncentrál.

A kisfiú félelmetes műtéten esett át

A terhesség eleinte problémamentes volt, azonban a 20. heti ultrahangvizsgálat során eltérést észleltek. A magzati szívultrahang után az orvosok tricuspidalis atresia gyanúját közölték, amely egy veleszületett szívbetegség, ami akadályozza a megfelelő véráramlást. 

John születése után azonnal gyógyszert kapott, valamint szívkatéteres beavatkozáson esett át. Stentet is beültettek, amely kezdetben elzáródott, így újabb beavatkozásra volt szükség. Két hét után hazatérhetett édesanyjával, de négy hónapos korában a philadelphiai Gyermekkórházban (CHOP) nyitott szívműtét következett. A műtét utáni első napokat az intenzív osztályon töltötte.

„Emlékszem, megkérdeztem a férjemet: vajon fog még valaha mosolyogni?”

 – idézte fel Lauren. 

Hat nap után azonban sikerült mosolyt csalniuk John arcára, állapota pedig fokozatosan javult. 2025. január 16-án hazatérhettek. Ma, több mint egy évvel később, John szíve stabilan működik, de háromhavonta járnak vele kardiológiai kontrollra. A kisfiú járni tanul, színeket és formákat ismer, fejlődése biztató. Lauren azért osztotta meg történetüket, hogy más szülők is támogatást és reményt találjanak. Hangsúlyozza a tájékozódás és a közösségi kapcsolatok fontosságát. A család most jótékonysági futást szervez a kórház támogatására.

@laurengodden1 One year ago today our lives were very different. We left home again to head to Philadelphia. John needed open heart surgery at 4 months old. Each minute during this time felt like a lifetime. I felt like he would never smile again. The recovery was long and painful. To say I am proud of him is an understatement. He’s such a happy boy who is full of so much love and joy. ❤️ #heartmom #chdawarness #CHD #CHOP ♬ Bundle of Joy (From "Inside Out") - Piano Version - Clavier & your movie soundtrack

 

