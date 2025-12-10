Gyilkosság a Morrison's 2-ban: megszólalt a gyanúsított édesapja

November 29-én borzasztó gyilkosság történt Budapesten, a Morrison's 2 szórakozóhelyen, amely az egész országot megrázta. Az áldozat, a 25 éves F. Gábor a barátaival bulizott, amikor összeszólalkozott egy 28 éves erdélyi kőművessel, A. Lászlóval. A férfi egy rövid szóváltást követően lendült támadásba. Bár mindössze két ütést mért a döbbent Gáborra, a mosonmagyaróvári fiatal elesett: a szórakozóhely egészségügyi személyzete ezt követően azonnal a segítségére sietett és a mentők is többször megpróbálták újraéleszteni, ám a fiatal férfinak esélye sem volt, a helyszínen életét vesztette.

Megszólalt a Morrison'2-ban történt gyilkosság gyanúsítottjának édesapja / Fotó: Beküldött

Gyilkosság a Morrison’s 2-ban: megszólalt a vádlott édesapja

A. Lászlót az eset után őrizetbe vették, majd letartóztatták. A férfi állította, hogy Gábor támadott először, ő pedig csak önvédelemből ütött, azóta viszont előkerült a szórakozóhelyen készült biztonsági kamerafelvétel is, ami alapján viszont vélhetően nem ez történt, így az ügyet emberölésnek minősítették.

Nemrég megszólalt a vádlott édesapja, aki elmondta, sosem történt hasonló eset a családjukban, és a fiát nem erre nevelték, aki egyébként pár éve költözött Erdélyből Magyarországra, a menyasszonyával pedig közösen nevelték nagy szeretetben az ötéves kisfiukat. A férfi azt is elárulta, a nyáron szörnyű tragédia rázta meg a fiát, miután egy autóbalesetben elvesztette az édesanyját és a nevelőapját is. Hozzátette, ő maga vasárnap, egy nappal a gyilkosságot követően értesült a történtekről, és bár a fiával nem tudott beszélni, a párjától kapott róla információkat: állítólag A. László maga is sérüléseket szenvedett el.

Fogalmam sincs, miért fordulhatott ki ennyire magából a fiam, aki korábban senkinek sem ártott. Csak arra tudok gondolni, hogy a nemrég elhunyt édesanyját szidhatták, mást elképzelni sem tudok. Nem szokott ő ilyen agresszív lenni. Bocsánatot kérek a fiam áldozatának családjától

- mondta el az apa egy hazai lapnak.