Gyilkosság a Morrison's 2-ban: megszólalt a gyanúsított édesapja

November 29-én borzasztó gyilkosság történt Budapesten, a Morrison's 2 szórakozóhelyen, amely az egész országot megrázta. Az áldozat, a 25 éves F. Gábor a barátaival bulizott, amikor összeszólalkozott egy 28 éves erdélyi kőművessel, A. Lászlóval. A férfi egy rövid szóváltást követően lendült támadásba. Bár mindössze két ütést mért a döbbent Gáborra, a mosonmagyaróvári fiatal elesett: a szórakozóhely egészségügyi személyzete ezt követően azonnal a segítségére sietett és a mentők is többször megpróbálták újraéleszteni, ám a fiatal férfinak esélye sem volt, a helyszínen életét vesztette.
A. Lászlót az eset után őrizetbe vették, majd letartóztatták. A férfi állította, hogy Gábor támadott először, ő pedig csak önvédelemből ütött, azóta viszont előkerült a szórakozóhelyen készült biztonsági kamerafelvétel is, ami alapján viszont vélhetően nem ez történt, így az ügyet emberölésnek minősítették.
Nemrég megszólalt a vádlott édesapja, aki elmondta, sosem történt hasonló eset a családjukban, és a fiát nem erre nevelték, aki egyébként pár éve költözött Erdélyből Magyarországra, a menyasszonyával pedig közösen nevelték nagy szeretetben az ötéves kisfiukat. A férfi azt is elárulta, a nyáron szörnyű tragédia rázta meg a fiát, miután egy autóbalesetben elvesztette az édesanyját és a nevelőapját is. Hozzátette, ő maga vasárnap, egy nappal a gyilkosságot követően értesült a történtekről, és bár a fiával nem tudott beszélni, a párjától kapott róla információkat: állítólag A. László maga is sérüléseket szenvedett el.
Fogalmam sincs, miért fordulhatott ki ennyire magából a fiam, aki korábban senkinek sem ártott. Csak arra tudok gondolni, hogy a nemrég elhunyt édesanyját szidhatták, mást elképzelni sem tudok. Nem szokott ő ilyen agresszív lenni. Bocsánatot kérek a fiam áldozatának családjától
- mondta el az apa egy hazai lapnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.