Több gyereket is kórházba kellett szállítani egy állítólagos veszélyes anyag érintkezése után. Az elsőként kiérkező egységeket a Massachusetts állambeli Wellesley-ben található Bright Horizons napközihez hívták, ahol több mentőautó is a helyszínen állt meg.

Több gyermeket kórházba kellett szállítani egy rendkívül veszélyes anyag érintkezése után / Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Kórházba kellett szállítani a gyereket, még folyik a vizsgálat

A helyszínen készült fotókon egy mentőautó és több rendőrségi, illetve tűzoltó látható az épület előtt, míg légi felvételeken számos mentő áll a parkolóban. A wellesley-i rendőrség az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy több gyermeket véletlenül kereskedelmi forgalomban kapható mosogatószerrel érintkezett. A gyerekeket a mentőszolgálat munkatársai vizsgálják, és néhányukat már közeli kórházakba is szállították - írja a The Mirror.