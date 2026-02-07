Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Rómeó, Tódor névnapja

Mentőautók lepték el a napközit: életveszélybe kerültek a bölcsisek

2026. február 07.
Rendőrök, tűzoltók és mentők siettek a helyszínre, sőt még veszélyes anyagokra specializálódott szakembereket is riasztottak a napközibe.
Amy Mans
Több gyereket is kórházba kellett szállítani egy állítólagos veszélyes anyag érintkezése után. Az elsőként kiérkező egységeket a Massachusetts állambeli Wellesley-ben található Bright Horizons napközihez hívták, ahol több mentőautó is a helyszínen állt meg.

alt=Több gyermeket kórházba kellett szállítani
Több gyermeket kórházba kellett szállítani egy rendkívül veszélyes anyag érintkezése után / Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Kórházba kellett szállítani a gyereket, még folyik a vizsgálat

A helyszínen készült fotókon egy mentőautó és több rendőrségi, illetve tűzoltó látható az épület előtt, míg légi felvételeken számos mentő áll a parkolóban. A wellesley-i rendőrség az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy több gyermeket véletlenül kereskedelmi forgalomban kapható mosogatószerrel érintkezett. A gyerekeket a mentőszolgálat munkatársai vizsgálják, és néhányukat már közeli kórházakba is szállították - írja a The Mirror. 

 

 

