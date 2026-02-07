Több gyereket is kórházba kellett szállítani egy állítólagos veszélyes anyag érintkezése után. Az elsőként kiérkező egységeket a Massachusetts állambeli Wellesley-ben található Bright Horizons napközihez hívták, ahol több mentőautó is a helyszínen állt meg.
A helyszínen készült fotókon egy mentőautó és több rendőrségi, illetve tűzoltó látható az épület előtt, míg légi felvételeken számos mentő áll a parkolóban. A wellesley-i rendőrség az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy több gyermeket véletlenül kereskedelmi forgalomban kapható mosogatószerrel érintkezett. A gyerekeket a mentőszolgálat munkatársai vizsgálják, és néhányukat már közeli kórházakba is szállították - írja a The Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.