Tragédia a bölcsődében, a szülők összetörtek: „A fiunk ennél többet érdemelt”

Szívszorító bejegyzéssel fordult a nyilvánossághoz a kétévesen elhunyt Jude Gerrard édesanyja és édesapja. A kisfiú 2025. január 14-én, a merseyside-i Bootle városrészben működő bölcsődében lett rosszul a déli etetés idején, és hiába érkezett gyorsan a mentő, a kórházban elhunyt. A család szerint mindez elkerülhető lett volna.

Szülei küzdenek a bölcsődében elhunyt kisfiú igazáért.

Fotó: GoFundMe/Jude Gerrard

Az édesanya, Rebekah Instagram-posztban ezt írta: a rendőrség azzal zárta le az ügyet, hogy „egy zsúfolt ebédidőben történt hibáról” volt szó. Állításuk szerint a kisfiú tejterméket kapott, holott tejallergiája ismert volt – „egy joghurt”, amely végzetes reakciót válthatott ki. Rebekah azt állítja, ezt a körülményt CCTV-felvételek és korábbi, az allergiáról szóló többszöri egyeztetések is alátámasztják.

A Merseyside Police közölte: kiterjedt vizsgálatot folytattak, számos tanút meghallgattak, a kamerafelvételeket átnézték. Október 7-én bejelentették: nem emelnek vádat,

„további intézkedés nincs”

Az ügyet az seftoni önkormányzat környezet-egészségügyi osztályához tették át. A döntés hidegzuhanyként érte a családot.

„Nem akarunk tovább hallgatni. A bölcsőde cserbenhagyta őt. Most a rendőrség is cserbenhagyta. Jude ennél sokkal többet érdemelt”

– fogalmazott az anya.

A tragédia után a brit oktatási felügyelet, az Ofsted hat hétre felfüggesztette az intézmény működését a vizsgálat idejére; az Ofsted oldalán jelenleg az szerepel, hogy a Hawthorne Roadon lévő bölcsőde zárva. A helyi önkormányzat egyelőre nem kommentálta a fejleményeket, a lap pedig megkereste a bölcsődét állásfoglalásért.

A szülők szerint a legfájóbb, hogy miközben jogi okokra hivatkozva csendre intették őket, most azt közölték: „az ügyet ejtették”, büntetőjogi felelősségre vonás nem lesz.

„Kimondhatatlan traumán mentünk keresztül. Amit most elmondunk, az a mi igazságunk és a mi tapasztalatunk”

– írták, hozzátéve, hogy a történtek „csak a jéghegy csúcsát” jelentik, és részletesen beszélni fognak még róluk.

Így búcsúznak a bölcsődében elhunyt kisfiútól

A kis Jude-ról közzétett megható sorokban ez áll:

„Mindenki azonnal megszerette. Tele volt szeretettel – még ha néha úgy is tett, mintha Pókember lenne, vagy pankrátorként birkózna.”

A család szerint a halála megelőzhető lett volna . Most változást és felelősségre vonást követelnek – legalább közigazgatási, szabályozási szinten –, hogy más gyermekkel soha többé ne történhessen hasonló.