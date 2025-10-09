Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tragédia a bölcsődében, a szülők összetörtek: „A fiunk ennél többet érdemelt”

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 19:30
kisfiúbölcsődeszülő
A kisfiú ügye tele van kérdésekkel. A bölcsődében folyik a nyomozás.

Szívszorító bejegyzéssel fordult a nyilvánossághoz a kétévesen elhunyt Jude Gerrard édesanyja és édesapja. A kisfiú 2025. január 14-én, a merseyside-i Bootle városrészben működő bölcsődében lett rosszul a déli etetés idején, és hiába érkezett gyorsan a mentő, a kórházban elhunyt. A család szerint mindez elkerülhető lett volna.

Kisfiú vesztette életét a bölcsődében
Szülei küzdenek a bölcsődében elhunyt kisfiú igazáért.
Fotó: GoFundMe/Jude Gerrard

Az édesanya, Rebekah Instagram-posztban ezt írta: a rendőrség azzal zárta le az ügyet, hogy „egy zsúfolt ebédidőben történt hibáról” volt szó. Állításuk szerint a kisfiú tejterméket kapott, holott tejallergiája ismert volt – „egy joghurt”, amely végzetes reakciót válthatott ki. Rebekah azt állítja, ezt a körülményt CCTV-felvételek és korábbi, az allergiáról szóló többszöri egyeztetések is alátámasztják.

A Merseyside Police közölte: kiterjedt vizsgálatot folytattak, számos tanút meghallgattak, a kamerafelvételeket átnézték. Október 7-én bejelentették: nem emelnek vádat, 

„további intézkedés nincs”

Az ügyet az seftoni önkormányzat környezet-egészségügyi osztályához tették át. A döntés hidegzuhanyként érte a családot.

„Nem akarunk tovább hallgatni. A bölcsőde cserbenhagyta őt. Most a rendőrség is cserbenhagyta. Jude ennél sokkal többet érdemelt”

 – fogalmazott az anya.

A tragédia után a brit oktatási felügyelet, az Ofsted hat hétre felfüggesztette az intézmény működését a vizsgálat idejére; az Ofsted oldalán jelenleg az szerepel, hogy a Hawthorne Roadon lévő bölcsőde zárva. A helyi önkormányzat egyelőre nem kommentálta a fejleményeket, a lap pedig megkereste a bölcsődét állásfoglalásért.

A szülők szerint a legfájóbb, hogy miközben jogi okokra hivatkozva csendre intették őket, most azt közölték: „az ügyet ejtették”, büntetőjogi felelősségre vonás nem lesz.

 „Kimondhatatlan traumán mentünk keresztül. Amit most elmondunk, az a mi igazságunk és a mi tapasztalatunk”

 – írták, hozzátéve, hogy a történtek „csak a jéghegy csúcsát” jelentik, és részletesen beszélni fognak még róluk.

Így búcsúznak a bölcsődében elhunyt kisfiútól

A kis Jude-ról közzétett megható sorokban ez áll: 

„Mindenki azonnal megszerette. Tele volt szeretettel – még ha néha úgy is tett, mintha Pókember lenne, vagy pankrátorként birkózna.”

A család szerint a halála megelőzhető lett volna . Most változást és felelősségre vonást követelnek – legalább közigazgatási, szabályozási szinten –, hogy más gyermekkel soha többé ne történhessen hasonló.

Egy kisfiú elvesztésére nincs mentség. A szülők üzenete azonban egyértelmű: ha a rendszer, az eljárások és a mindennapi fegyelem egy apró láncszeme is kihagy, annak tragikus következménye lehet. „Jude ennél sokkal többet érdemelt” – és ezzel az üzenettel nemcsak fiuknak, de minden családnak igazságot szeretnének, írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu