Sokkot kapott a feleség: férjének köszönhetően nyert a lottón

Szerelmüknek köszönhetően nyert 300 ezer dollárt egy ohiói házaspár a lottón.

Több százezer dollárt nyertek az Ohio-i lottón

Fotó: 123RF

Ennyit nyert lottón a házaspár

A férj a születésnapjára kapott kaparós sorsjegyeken nyert pénzből vásárolt újabb szelvényeket a Newton Falls-i South Milton Boulevardon található Newton Falls Convenient Mart üzletben.

Eredetileg a felesége kedvencét, a 10 dolláros (3000 forint) Cashword játékot szerette volna neki megvenni, ám az az üzletekben elfogyott. Ezért úgy döntött, hogy négy darab 5 dolláros (1500 forint), különleges kiadású Cashword kaparóst vesz neki.

A feleség még aznap este, baráti társaságban kaparta le a sorsjegyeket, ekkor derült ki, hogy hatszámjegyű nyereményt ért el. Gyorsan letöltötte az Ohio Lottery alkalmazást, hogy megerősítse a szerencséjét. Amikor felhívta a férjét, ő „természetesen nem vette fel”, így kénytelen volt megvárni, amíg hazaér, hogy személyesen ossza meg vele az izgalmas hírt.

A férj először azt hitte, csupán 50 dollárt (16 ezer forint) nyertek, és alig akarta elhinni, amikor kiderült: adózás után 219 750 dollárt (70 millió forint) kapnak kézhez.

A házaspár azt tervezi, hogy a nyereményből kifizetik a házukat és autójukat, a fennmaradó összeget pedig félreteszik - írja a People.