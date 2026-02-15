Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Georgina, Kolos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokkot kapott a feleség: férjének köszönhetően nyert a lottón

lottó
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 09:30
lottószelvénylottófőnyeremény
A férj saját pénzéből vásárolt sorsjegyeket feleségének. Több százezer dollárt nyertek az Ohio-i lottón.
Bors
A szerző cikkei

Szerelmüknek köszönhetően nyert 300 ezer dollárt egy ohiói házaspár a lottón

Több százezer dollárt nyertek az Ohio-i lottón
Több százezer dollárt nyertek az Ohio-i lottón 
Fotó:  123RF

Ennyit nyert lottón a házaspár

A férj a születésnapjára kapott kaparós sorsjegyeken nyert pénzből vásárolt újabb szelvényeket a Newton Falls-i South Milton Boulevardon található Newton Falls Convenient Mart üzletben.

Eredetileg a felesége kedvencét, a 10 dolláros (3000 forint) Cashword játékot szerette volna neki megvenni, ám az az üzletekben elfogyott. Ezért úgy döntött, hogy négy darab 5 dolláros (1500 forint), különleges kiadású Cashword kaparóst vesz neki.

A feleség még aznap este, baráti társaságban kaparta le a sorsjegyeket, ekkor derült ki, hogy hatszámjegyű nyereményt ért el. Gyorsan letöltötte az Ohio Lottery alkalmazást, hogy megerősítse a szerencséjét. Amikor felhívta a férjét, ő „természetesen nem vette fel”, így kénytelen volt megvárni, amíg hazaér, hogy személyesen ossza meg vele az izgalmas hírt.

A férj először azt hitte, csupán 50 dollárt (16 ezer forint) nyertek, és alig akarta elhinni, amikor kiderült: adózás után 219 750 dollárt (70 millió forint) kapnak kézhez.

A házaspár azt tervezi, hogy a nyereményből kifizetik a házukat és autójukat, a fennmaradó összeget pedig félreteszik - írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu