Lottóátok: nem is olyan jó dolog megnyerni a lottót?

Kivégzés, rablás és kábítószerhasználat - ezek mind részei a lottónyertesek átkának, de a listának itt közel sincs vége.

Lottó nyertes horror sztorik / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A játékosok általában azt gondolják, hogy egy nap szerencse után a pénzzel minden álmukat valóra válthatják. Végül is így érezhette az a franciaországi nyertes is, aki 216,150,000 fontot (99,4 milliárd forintot) kaszált, vagy a nemzeti lottó nyertese, aki 250 millió eurót (97,5 milliárd forintot) vihetett haza.

Pár nyertes számmal egy ír játékos 208 millió fontot (95,7 milliárd forintot) nyert, de két brit is volt, akik ebben az évben 83 millió fontot (38,2 milliárd forintot), illetve 65 millió fontot (29,9 milliárd forintot) láthattak bankszámlájukra érkezni. Ezek a nyertes szelvények azonban olyanok, mint egy üzleti szerződés a Sátánnal.

Akár hiszed, akár nem, lottót nyerni közel sem olyan békés és boldog dolog, mint gondolnánk. Számtalan példa van arra, hogy a nyertesek élete hirtelen sokkal rosszabbra fordul, miután bankszámlájuk kövéredik.

Pár kutatás azt is kimutatja, hogy a legtöbb nyertes csődbe megy csupán 3-5 évvel a nyeremény után. Bár azt gondoljuk, ez a legrosszabb, ami történhet, ez közel sem így van.

Legtöbben depresszióba kerülnek, alkohol- és droghasználatba menekülnek, mint például Michael Carroll. A kukásként dolgozó férfi 9,700,000 fontot (4,5 milliárd forintot) nyert a nemzeti lottón 2002-ben, de 9 évvel később csődbe ment.

Több milliót is elajándékozott ismerőseinek, akik egyre többet követeltek, és Carroll végül a bíróságon kötött ki, ahol beismerte: milliókat költött kokainra és szerencsejátékra. 2013-ra Carroll ismét szegény és hajléktalan lett.

Az 1960-ban 1,5 millió fontot (690 millió forintot) nyerő Basil Thorne és felesége, Freda ennél is rosszabbul jártak, amikor fiukat, Graeme-et elrabolták, miközben iskolába tartott. A 8 éves gyermekért hihetetlen összeget követeltek, de végül holttestét egy szeméttelepen találták meg. Ez volt az első váltságdíjas emberrablás Ausztráliában - írja a Metro.

A lottónyerés horrorjai miatt sokan már előre szigorú szabályokat fektetnek le, ha esetleg a "szerencse" bekopogna az ajtajukon: