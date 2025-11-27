„Nagyobb valószínűséggel csap be egy meteorit” – hat hónap alatt kétszer is elvitte a kaparós sorsjegy főnyereményét egy pár

Egy New Jersey-i pár élte át az egy a kétbillióhoz esélyt: hat hónap alatt kétszer is megnyerték a kaparós sorsjegy főnyereményét.

Kétszer is elvitte a kaparós sorsjegy főnyereményét egy házaspár

Fotó: 123RF

Az Ocean megyei házaspár ezúttal 3 millió dolláros (990 millió forint) nyereményt vitt el egy benzinkútnál vásárolt sorsjegynek köszönhetően. Hihetetlen módon ugyanez a pár áprilisban már megnyerte az 1 millió dolláros (329 millió forint) fődíjat is.

A nyerés esélye mindkettőre nagyjából 1 a kétbillióhoz. Összehasonlításképpen, 1,2 milliószor nagyobb valószínűséggel csap be egy meteorit

- mondta a lottó igazgatója James Carey.

A kaparós sorsjegy főnyereményét terhes nő vitte el

A házaspár, aki most harmadik gyermeküket várja, névtelennek kívánt maradni, de elmondták, hogy egy 11 és egy 5 éves gyerek mellett nincs sok szabadidejük.

A gyerekeink nélkül nem igazán tudunk kimozdulni otthonról. Szóval a hónap elején veszünk néhány jegyet. Amikor a gyerekek lefekszenek, lekaparjuk azokat.

Ezt versenynek tartják, és mindig azt figyelik, ki tud a legtöbbet nyerni. A legutóbbi jegyüket a férj kezdte el kaparni, de amikor meglátta, hogy nyerhetnek valamit, azonnal a feleségének adta, hogy tovább kaparhassa.

A sikítozás után sokat nevettek, hiszen alig tudták elhinni, hogy kétszer is olyan szerencsések lettek, hogy az övék a főnyeremény - írja a People.