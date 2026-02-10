Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
„Reszkess Pozsony, jövünk!” – Léni a csend világában él, fontos beavatkozásra készül

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 12:32
A kilencéves Baksy Lénárd még sosem mondta ki, hogy „szeretlek apa”. Egy méregdrága kezelés Léni életében mindent megváltoztathat.

Messze még a cél, de megszámlálhatatlan emlékkel gazdagodik évről évre a kis Léni, aki kilencéves kora ellenére még mindig a csend világában él. Az autista kisfiú és édesapja, Ádám, emberfeletti küzdelmet folytat az idővel és a pénzzel: 10 millió forintba kerül az a remény, amely végre elhozhatja az első kimondott szavakat. Most, a fergeteges farsangi buli és a Kocsonyafesztivál élményei után újabb mérföldkőhöz érkeztek.

Léni élete nem olyan, mint a kortársaié
Léni élete nem olyan, mint a kortársaié. A kilencéves miskolci kisfiút 2022-ben diagnosztizálták autizmussal
Fotó: olvasói fotó

Baksy Lénárd élete nem olyan, mint a kortársaié. A kilencéves miskolci kisfiút 2022-ben diagnosztizálták autizmussal, és bár a külvilág ingereit érzékeli, beszélni még nem tud. Csak néhány állathangot utánoz, de a szemében ott csillog az értelem és a vágy a kapcsolódásra. Édesapja, Baksy Ádám egyedül neveli gyermekét, és annak ellenére, hogy mindenük megvan, és szeretet övezi a mindennapjaikat, az életét egyetlen célnak szentelte: Léninek meg kell gyógyulnia.

Léni helyzete: a csend birodalmából van kiút

Az elmúlt időszak eseménydúsan telt a család számára. A farsangi bálon Léni különleges jelmezben, medúzaként tündökölt, majd a miskolci plázában a régi kedvencét, a kisvonatot is „meglovagolta”.

Még a biztonsági öv sem érte át, de egy ekkora nagyfiú már tud vigyázni magára. Bízom benne, hogy jövőre ilyenkor a kezelések hatására már azt is ki tudja már mondani, hogy menjünk a kocsonyafesztiválra 

– mesélte mosolyogva az édesapa.

A legnagyobb kaland azonban a Kocsonyafesztiválon várta őket, ahol Léni a tőle megszokott vagánysággal felpattant Mr. Piano guruló zongorájára, és úgy vonult végig a főutcán, mint egy igazi sztár.

Léni
Léni felpattant Mr. Piano guruló zongorájára, és úgy vonult végig a főutcán, mint egy igazi sztár
Fotó: olvasói fotó

10 milliós küzdelem a szavakért

A vidám pillanatok mögött azonban kőkemény harc dúl. Az orvostudomány jelenlegi állása szerint az egyetlen esély Léni számára egy speciális, Szlovákiában elérhető őssejtterápia. A kezeléssorozat összesen öt alkalomból áll, amelynek összköltsége az egyéb kiadásokkal együtt meghaladja a 10 millió forintot. Ez az összeg egy átlagos család számára felfoghatatlan, Ádám mégis hittel küzd minden forintért.

A család nem maradt magára: a Mesés Mosoly Gyermekekért Alapítvány és vezetője, Dudás Ildikó állt a kisfiú mellé. Az összefogásnak köszönhetően február második felében Léni már a harmadik kezelésre utazhat Pozsonyba.

„Reszkess, Pozsony, jövünk!”

Végre sikerült lefoglalni az időpontot! Két hét, és érkezünk

 – újságolta boldogan az édesapa. Bár a harmadik beavatkozás ára már rendelkezésre áll, a teljes gyógyuláshoz vezető út még hosszú. Az utolsó kezelésekhez még legalább másfél millió forint hiányzik.

Ádám és Léni története a feltétlen szeretetről és a kitartásról szól. Minden egyes koccintás a kölyökpezsgővel, minden egyes nevetés a farsangon egy lépéssel közelebb viszi őket a célhoz, hogy Léni egyszer a saját hangján mondhassa ki: „Köszönöm, Apa!”

Ha segíteni szeretnél, ITT tudod felvenni a kapcsolatot a családdal!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
