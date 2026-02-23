"A kanos pasik havi 40 milliót fizetnek azért, hogy végignézzék, ahogy kötényben takarítok"

Egy brit sztár milliókat keres azzal, hogy kitakarítja a házát – mindössze egy kötényben. A 44 éves Jasmine Jae azt mondja, a belé szerető pasik fizetnek azért, hogy lássák, ahogy vasárnap takarít, miközben álmaik „virtuális háziasszonyának” adja ki magát. Az, hogy kötényben takarít, igazán kifizetődő számára...

A Birminghamben született szépség több mint 14 évet töltött a felnőttfilmiparban, de a szokásosak mellett új kéréseket is teljesít. Havonta 100 000 fontot (43 millió forint) termel azzal, hogy otthonát tisztán tartja... Felállítja a kamerát, és levetkőzik, csupán egy kötényt és cipőt ölt magára, így valóra váltja rajongói otthoni boldogságról szőtt álmait.

Jasmine, akinek 594 000 Instagram-követője van, azt mondta: „Azt hittem, mindent láttam és csináltam, de még a felszínét sem kapargattam annak, hogy mi érdekli az embereket. Csak annyit akartak, hogy kötényt viseljek, semmi mást, kesztyűt, aztán csak négykézláb súroljam a padlót. Ennyi volt, takarítás. Jobb, mint más dolgokat csinálni magammal. Pihenteti a testemet, tudod, szóval miért ne?”

„Imádom a furcsa kéréseket, amiket egyedi videók készítésére kapok. Nincsenek szűrők... csak jönnek és kérdeznek.”

A modell a felnőttfilmes-szakmában eltöltött évei alatt forgatásról forgatásra utazott, sokszor távoli helyekre is. Most azonban akár még a saját otthonát sem kell elhagynia és mégis dől hozzá a pénz. 2016-ban indított fizetős csatornát, ám sokáig egyáltalán nem is gondolt rá, hogy van ilyen platformja. Azonban az OnlyFans és társai berobbanása újra a fókuszba állították nála is az ilyen csatornákat.

„2022 húsvétján érkeztem vissza Los Angelesből, és akkoriban egy csomó jelenetet készítettem a különböző cégeknek. Úgy döntöttem, szünetet tartok a mainstream forgatásban. Az Egyesült Királyságban elkezdtek fogyni a produkciós cégek, és elkezdtem igazán élvezni, hogy csak magamnak dolgozhatok. Rengeteg tapasztalatom van mindenféle jelenet, szerep és fétis forgatásában.”

Jasmine az Instagram-követőinek is kedveskedik

„Elkezdtem csak magamnak dolgozni, olyan dolgokat csinálni, amikről tudtam, hogy a rajongóim szeretnek. Jó volt beleszólni, és beleadni magam – a színésznőből rendezővé, igazi alkotóvá váltam. Vannak férfiak az OnlyFans oldalamon, akik azon a napon csatlakoztak, amikor létrehoztam, és a mai napig ott vannak, ami nagyon jó.”