"A kanos pasik havi 40 milliót fizetnek azért, hogy végignézzék, ahogy kötényben takarítok"

Egy brit sztár milliókat keres azzal, hogy kitakarítja a házát – mindössze egy kötényben. A 44 éves Jasmine Jae azt mondja, a belé szerető pasik fizetnek azért, hogy lássák, ahogy vasárnap takarít, miközben álmaik „virtuális háziasszonyának” adja ki magát. Az, hogy kötényben takarít, igazán kifizetődő számára...
A Birminghamben született szépség több mint 14 évet töltött a felnőttfilmiparban, de a szokásosak mellett új kéréseket is teljesít. Havonta 100 000 fontot (43 millió forint) termel azzal, hogy otthonát tisztán tartja... Felállítja a kamerát, és levetkőzik, csupán egy kötényt és cipőt ölt magára, így valóra váltja rajongói otthoni boldogságról szőtt álmait.
Jasmine, akinek 594 000 Instagram-követője van, azt mondta: „Azt hittem, mindent láttam és csináltam, de még a felszínét sem kapargattam annak, hogy mi érdekli az embereket. Csak annyit akartak, hogy kötényt viseljek, semmi mást, kesztyűt, aztán csak négykézláb súroljam a padlót. Ennyi volt, takarítás. Jobb, mint más dolgokat csinálni magammal. Pihenteti a testemet, tudod, szóval miért ne?”
„Imádom a furcsa kéréseket, amiket egyedi videók készítésére kapok. Nincsenek szűrők... csak jönnek és kérdeznek.”
A modell a felnőttfilmes-szakmában eltöltött évei alatt forgatásról forgatásra utazott, sokszor távoli helyekre is. Most azonban akár még a saját otthonát sem kell elhagynia és mégis dől hozzá a pénz. 2016-ban indított fizetős csatornát, ám sokáig egyáltalán nem is gondolt rá, hogy van ilyen platformja. Azonban az OnlyFans és társai berobbanása újra a fókuszba állították nála is az ilyen csatornákat.
„2022 húsvétján érkeztem vissza Los Angelesből, és akkoriban egy csomó jelenetet készítettem a különböző cégeknek. Úgy döntöttem, szünetet tartok a mainstream forgatásban. Az Egyesült Királyságban elkezdtek fogyni a produkciós cégek, és elkezdtem igazán élvezni, hogy csak magamnak dolgozhatok. Rengeteg tapasztalatom van mindenféle jelenet, szerep és fétis forgatásában.”
„Elkezdtem csak magamnak dolgozni, olyan dolgokat csinálni, amikről tudtam, hogy a rajongóim szeretnek. Jó volt beleszólni, és beleadni magam – a színésznőből rendezővé, igazi alkotóvá váltam. Vannak férfiak az OnlyFans oldalamon, akik azon a napon csatlakoztak, amikor létrehoztam, és a mai napig ott vannak, ami nagyon jó.”
Jasmine napi munkája főként a több száz üzenet megválaszolására összpontosul, amivel már az ébredés után azonnal elkezd foglalkozni. Bár a virtuális háziasszony csomag havi hatszámjegyű összeget jelent neki, a munka igen kimerítő tud lenni. „Sokan azt hiszik, hogy ez nem igazi munka.”
„Egyéni vállalkozóként mindig nagy nyomás nehezedik rád, mert amit beleteszel, azt kapod vissza. Ha lustálkodni szeretnél, azzal pénzt veszel ki a zsebedből. Szó szerint olyan, mintha felébrednék és azonnal ellenőrizném az üzeneteimet – ez az én munkamorálom. Kiviszem a kutyáimat egy órára, visszajövök, elkészítem az ebédet, és azonnal telefonálok. Talán egy-két órát szánok egyéni videók forgatására vagy videohívásokra, aztán azonnal visszatérek a rajongóknak való válaszadáshoz.”
