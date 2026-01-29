"Minden napom olyan, mintha az utolsó lenne" - eldobták szülei a rákos tinit

Egyedül kell megküzdenie a csontrákkal egy kínai nőnek, mert amikor a szülei megtudták, hogy beteg, megszakították vele a kapcsolatot. A rákos lány egyedül boldogul a világban.

Eldobták a szülei a tinit, amikor kiderült, hogy rákos

A most 23 éves Xia Shiwei, aki Anhui tartomány egyik falujából származik, 2021-ben elájult a főiskolai felvételi vizsgái alatt. Állapota ellenére ragaszkodott hozzá, hogy teljesítse a vizsgát. Ezek után kiderült, hogy a 18 éves lány csontrákkal küzd. A betegség elég agresszív volt, egy évvel később a jobb lábát amputálni is kellett.

Az anyja „tehernek” nevezte, és csak azután egyezett bele, hogy egy pekingi kórházba vigye kezelésre, miután a nagymamája könyörgött neki. Az apja a diagnózis felállítása után minden kapcsolatot megszakított vele, az amputációt követően pedig az anyja is eltűnt.

Xia sikeresen beiratkozott a Hefei Normál Egyetemre, ahol folytatta tanulmányait, miközben online irodalmi cikkeket írt és horgolt játékokat készített, hogy az utcán eladhassa, így finanszírozva a kezelését. Létrehozott egy online fiókot is „Miracle Xia Xia” néven, hogy megossza a kezelés alatt szerzett tapasztalatait és a mindennapi életét. A fiók azóta 460 000 követőt vonzott, akik közül sokan nagylelkűen adományoztak neki a közösségi média platformján keresztül.

Miután szülei elhagyták, Xiának hatszor kellett aláírnia a műtéti dokumentumait. Saját protézist vásárolt, és önállóan edzett. 2023-ban és 2024-ben kiújult a tüdejében a rák, és nemrégiben bejelentette, hogy új daganatot fedeztek fel a mellhártyájában. Egy sanghaji kórház orvosai kemoterápiát és műtétet javasoltak, biztosítva őt arról, hogy a kezelés esélyt ad a túlélésre.

Xia végig optimista maradt a kihívásokkal teli utazása során. Szeretetteljesen arra kérte rajongóit, hogy szólítsák „hercegnőnek”, és ezzel dobják fel a kedvét. Online profiljának életkor szerinti részében a „100”-at írja be, hogy szimbolizálja a felépülés és a hosszú élet utáni vágyát.

A 18 éves korában kapott kezdeti diagnózisára visszatekintve elveszettnek és összetörtnek érezte magát, de most arra törekszik, hogy „minden napot úgy töltsön, mintha az utolsó lenne”.

„Nem számít, mennyire jelentősnek tűnik egy probléma, holnap már jelentéktelenné válik”

– mondta.