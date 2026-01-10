Nagy a baj Liverpoolban, Szoboszlainak sérülés tesz keresztbe

Félő, hogy az Arsenal-Liverpool (0-0) Premier League-rangadó hajrájában megsérült északír jobbhátvéd, Conor Bradley akár hónapokra is kidőlhetett. Miután kificamodott a térde, hordágyon kellett levinni a pályáról a futballistát, aki aztán mankókkal, térdrögzítővel bicegett ki a londoni stadionból. Az ebben a szezonban már kétszer is több hetes sérülést szenvedett Bradley újbóli kiesése a közelgő meccsdömping miatt érzékenyen érintheti az amúgy is sok sebből vérző Poolt, és keresztbe tehet Szoboszlai Dominiknak is.
Szoboszlaira az utóbbi hetekben az Afrika-kupán szereplő Mohamed Szalah helyetteseként számított Arne Slot vezetőedző. A középpálya, illetve a támadósor jobb széléről éppen a londoni csúcsmeccsen térhetett végre vissza a helyére, a középső támadó középpályás posztjára. Erre most vélhetően újra jobbhátvédre lesz szüksége trénerének, aki ebben a szezonban már ötször vetette be Szoboszlait a számára idegen szerepkörben.
Nem nézett ki jól, a legrosszabbtól tartok
– mondta Bradley sérüléséről Arne Slot.
Szoboszlaiékra januárban még 20 nap alatt 6 tétmeccs vár, méghozzá három fronton. Előbb hétfőn (20.45, tv: Spíler 1) a harmadosztályú Barnsleyt fogadják az FA Kupában, majd január 31-éig – a Newcastle United elleni hazai bajnoki mérkőzésig – három-négy naponta sorjáznak az ellenfeleik: otthon a Burnley (Premier League), idegenben az Olympique Marseille (Bajnokok Ligája), majd a Bournemouth (PL), és újra az Anfielden a Qarabag (BL). Hogy a Slot-csapatból kihagyhatatlan magyar sztárnak bőven lesz elfoglaltsága, bizonyos, csak az erősen kérdéses, hogy mikor, milyen pozícióban?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.