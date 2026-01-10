Nagy a baj Liverpoolban, Szoboszlainak sérülés tesz keresztbe

Félő, hogy az Arsenal-Liverpool (0-0) Premier League-rangadó hajrájában megsérült északír jobbhátvéd, Conor Bradley akár hónapokra is kidőlhetett. Miután kificamodott a térde, hordágyon kellett levinni a pályáról a futballistát, aki aztán mankókkal, térdrögzítővel bicegett ki a londoni stadionból. Az ebben a szezonban már kétszer is több hetes sérülést szenvedett Bradley újbóli kiesése a közelgő meccsdömping miatt érzékenyen érintheti az amúgy is sok sebből vérző Poolt, és keresztbe tehet Szoboszlai Dominiknak is.

Bradley (jobbra) szezonbeli harmadik sérülése után Szoboszlai Dominik újra a jobbhátvéd posztra kényszerülhet

Fotó: Oliver Hardt - UEFA

Szoboszlaira az utóbbi hetekben az Afrika-kupán szereplő Mohamed Szalah helyetteseként számított Arne Slot vezetőedző. A középpálya, illetve a támadósor jobb széléről éppen a londoni csúcsmeccsen térhetett végre vissza a helyére, a középső támadó középpályás posztjára. Erre most vélhetően újra jobbhátvédre lesz szüksége trénerének, aki ebben a szezonban már ötször vetette be Szoboszlait a számára idegen szerepkörben.

Nem nézett ki jól, a legrosszabbtól tartok

– mondta Bradley sérüléséről Arne Slot.

Here’s a look at Conor Bradley leaving the stadium yesterday after the injury he sustained.



It doesn’t look good.pic.twitter.com/PgoeuWa9Mu — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) January 9, 2026

Erőltetett menet vár Szoboszlai Dominikékra

Szoboszlaiékra januárban még 20 nap alatt 6 tétmeccs vár, méghozzá három fronton. Előbb hétfőn (20.45, tv: Spíler 1) a harmadosztályú Barnsleyt fogadják az FA Kupában, majd január 31-éig – a Newcastle United elleni hazai bajnoki mérkőzésig – három-négy naponta sorjáznak az ellenfeleik: otthon a Burnley (Premier League), idegenben az Olympique Marseille (Bajnokok Ligája), majd a Bournemouth (PL), és újra az Anfielden a Qarabag (BL). Hogy a Slot-csapatból kihagyhatatlan magyar sztárnak bőven lesz elfoglaltsága, bizonyos, csak az erősen kérdéses, hogy mikor, milyen pozícióban?