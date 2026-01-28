Évekre elvesztette a bizalmát az orvosokban egy anya, Jessica Mason, miután hosszú időn át félrediagnosztizálták, és csak hosszú könyörgés után kapott MRI-vizsgálatot – ekkor derült ki, hogy előrehaladott méhnyakrákja van.

Az anya nem hitt az első diagnózisoknak, így derült ki, rákja van

Az anya tudta, valami nincs rendben: rákot találtak nála

A 45 éves walesi édesanya 2019-ben fordult először orvoshoz erős fájdalom és rendellenes hüvelyi vérzés miatt. Az ultrahang nem mutatott eltérést, ezért hazaküldték. A következő években többször is visszatért panaszaival, de félrediagnosztizálták: irritábilis bél szindrómát és endometriózist állapítottak meg nála, valamint kismedencei tornát javasoltak.

„Tudtam, hogy valami nincs rendben a testemmel, mégis úgy éreztem, senki sem vesz komolyan”

– mondta Jessica, aki szerint gyakran csak lerázták.

2022-ben újabb vizsgálatok történtek, de még ekkor is azt mondták neki, hogy minden rendben van. Jessica ekkor sírva fakadt, és könyörögni kezdett egy MRI-vizsgálatért. Elmondása szerint az orvosok csak „megnyugtatásként” ajánlották fel a vizsgálatot.

Az MRI azonban sokkoló eredményt hozott: 2022 júniusában kiderült, hogy méhnyakrákja van, és egy 6,5 centiméteres, teniszlabda méretű daganatot találtak nála.

„Az volt a legnehezebb, hogy korábban többször jártam orvosnál, és hat hónappal előtte még negatív volt a kenetvizsgálatom”

– mondta.

A diagnózis után azonnal kemoterápiát és sugárkezelést kapott. Egy 2023-as kontroll-MRI kimutatta, hogy a daganat még mindig jelen van, ezért teljes méheltávolításon kellett átesnie, ami végleg elvette tőle az esélyt a további gyermekvállalásra férjével, Dannal.

Jessica ma már rákmentes, de elmondása szerint az egészségi problémái nem értek véget. Továbbra is fájdalmakkal és vérzésekkel küzd, rendszeres biopsziák várnak rá, és állandó félelem él benne, hogy egyszer visszatér a rák, írja a People.

„Élek, és ezért hálás vagyok, de a testi és lelki sebek velem maradtak. Nehéz nem arra gondolni, hogy mindezt talán elkerülhettem volna, ha időben meghallgatnak”

– mondta.