Kirepedezett az ajka, majdnem meghalt a fiatal nő

Kirepedezett ajkak sodortak halálközeli helyzetbe egy fiatal nőt. Ez egy bőrbetegség miatt történt, de a seb elfertőzödőtt, amely kis híján az életébe került.

Mathilda bőrbetegsége olyan súlyossá vált, hogy a kirepedezett ajkak majdnem az életét követelték / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Kirepedezett ajkak sodorták életveszélybe a nőt

Vannak egészségügyi állapotok, melyek egyes embereknél enyhe tünetekkel járhatnak, másoknál viszont komplikációt okozhatnak. Az ABC Science-szel osztotta meg történetét az Egyesült Államokban élő Mathilda, aki számára nem ismeretlen az életveszély, majdnem meghalt ugyanis felrepedt ajak miatt.

Mathildánál kétéves korában ekcémát diagnosztizáltak, amelyet édesanyja mindig krémmel kenegetett. Állapota miatt az iskolában kiközösítették, nem értették meg a társai, hogy nem fertőző, így Mathilda társasági élete háttérbe szorult. Az ekcéma egy gyakori bőrbetegség, amely száraz és gyullad bőrt eredményez. Súlyossága személyenként változó, egyeseknél enyhe, másoknál viszont fájdalmas a lefolyása.

A Cleveland Clinic szerint ez akkor fordul elő, amikor a bőr barrier gyengül, ami megnehezíti a bőr számára, hogy megvédje magát az irritáló anyagoktól vagy allergénektől. Mathilda esetében teljesen átvette az irányítást az élete felett, és majdnem az életébe került.

Anyja hosszú éveken át mindent kipróbált, hogy segítsen lányán. Csakhogy egy alkalommal Mathilda a gyógyszeres kezelések mellett fertőzést kapott. A gyógyszerekről így nyilatkozott:

Kezdetben úgy tűnt, hogy segítenek, de végül rengeteg fertőzést kaptam, mert általános immunszuppresszánsok voltak.

Hozzátette, hogy a bőre viszketett, kiütések keletkeztek rajta, ami vakarás után kirepedt. Ezeken a repedéseken keresztül „staphylococcus baktériumfertőzést kapott”, ami majdnem megölte.

Elmondta:

Repedés volt az ajkam sarkában, és staphylococcus baktériumok kerültek oda, amelyek gyorsan bejutottak a véráramba. Így vérmérgezést kaptam, és egyenesen kórházba kerültem.

A staphylococcus baktérium vérfertőzést okozhat, ha bejut a véráramba, sőt szervi elégtelenséghez is vezethet. Mathilda felidézte, hogy a családja meglátogatta, és remélte, hogy még nem jött el az ő ideje, amely végül döntő pillanat volt az életében: rájött, hogy olyan dolgokat kell csinálnia, amiket élvez. Így próbálta ki a hegymászást, és ennek köszönhetően ismerkedett meg férjével, mielőtt 2021-ben összeházasodtak.