Iskolai vérengzés Kanadában: egy 12 éves kislány életéért küzdenek

Életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba egy 12 éves kislányt a kanadai British Columbia tartományban történt iskolai lövöldözés után. A tragédiában eddig kilenc halálos áldozatot erősítettek meg, és 25 ember megsérült – közölte a Királyi Kanadai Lovasrendőrség (RCMP).
A támadás kedden történt a Tumbler Ridge Secondary School épületében, amely a kanadai Sziklás-hegység térségében, Vancouver városától több mint 1000 kilométerre északkeletre található. Az iskola a tartományi adatok szerint 7-12. évfolyamon összesen 175 diákot oktat.
A 12 éves Maya Edmonds a fején és a nyakán szenvedett lőtt sérüléseket. Édesanyja, Cia Edmonds elmondása szerint lányát mentőhelikopterrel szállították a Vancouver Children's Hospitalba. A rendőrség közlése szerint két sérültet –köztük Mayát – életveszélyes állapotban légi úton vittek kórházba.
„Ma úgy indult a nap, mint bármelyik másik. Most azonban a 12 éves lányom az életéért küzd, miközben próbálják helyrehozni a fejlövés és a nyaki sérülés okozta károkat”
– írta az édesanya. Hozzátette: Maya „szerencsésnek mondható”, és részvétét fejezte ki a többi érintett családnak.
A család egyik rokona, Krysta Hunt adománygyűjtő oldalt indított, hogy az édesanya szabadságot vehessen ki lánya ápolására. A közlés szerint Maya sikeresen túlélte a Vancouverbe történő szállítást, de a felépülés időtartama egyelőre nem ismert, tudta meg a Mirror.
A hatóságok tájékoztatása szerint a feltételezett elkövetőt egy nőt holtan találták meg, vélhetően önkezével vetett véget az életének. A rendőrség nem hozta nyilvánosságra a nevét, és az indíték továbbra sem ismert.
