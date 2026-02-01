Implantátumokkal előzte meg a rákot: 25 évesen hozta meg élete legnehezebb döntését a fiatal menyasszony

Libby Pearson számára a húszas évei pokollá váltak: az angliai Kentben élő nő 25 évesen preventív céllal kettős masztektómián esett át, és mellimplantátumokat kapott, hogy csökkentse a mellrák kialakulásának esélyét.

Úgy éreztem, mintha a melleim időzített bombák lennének. Nem akartam ölbe tett kézzel várni, hogy rákos legyek. Meg akartam állítani, mielőtt még esélye lett volna

- mondta a fiatal nő.

Fiatalon szembesült a tragédiával

Libby egy önkormányzati és üzleti adatokat kezelő cégnél dolgozik, így azt hitte, hozzászokott a nagy nyomással járó helyzetekhez. Tapasztalatai ellenére azonban nem volt felkészülve arra, amikor szembesült a diagnózissal.

Hirtelen az életed kockázatokban és százalékokban mérhető, nem pedig reményekben és tervekben

- fogalmazott.

Családjában több rákos megbetegedés is előfordult: édesanyja, Julie, háromszoros mellráktúlélő, tőle örökölte a mutált BRCA1 gént is.

Libby 19 évesen kapta meg a diagnózist, és nehezen tudta elfogadni, hogy már tinédzserként ezzel kell megküzdenie. Akkoriban a közösségi média még nem volt annyira elterjedt, így alig talált vele egykorú sorstársakat, akikkel azonosulni tudott volna.

Az egészségügyi szakemberek azt mondták neki, 25 éves korában keresik majd meg újra, amikor már szóba jöhetnek a megelőző beavatkozások.

2025 áprilisában hívták fel, és közölték vele: a BRCA1 gén miatt a mellrák kialakulásának esélye meghaladja a 80 százalékot. Egyetlen beavatkozással, egy preventív kettős masztektómiával, ez a kockázat 10 százalék alá csökkenthető.

Mindig elképzeltem, hogy egy nap úgy állok majd az oltár elé, ahogyan önmagamat látom. Elképzeltem, hogy szoptathatom a gyermekeimet. De azon a napon el kellett engednem a jövőnek ezt a verzióját.

Mindössze két hetet adtak neki a döntésre, amit Libby alig tudott elhinni - mentálisan hónapokra lett volna szüksége a felkészüléshez. Ugyanakkor édesanyja történetére gondolva tudta: gyorsabban kell cselekednie, mint a betegségnek.

Implantátumai tönkretették az álmait

Augusztusban került kórházba, és olyan implantátumokkal távozott, amelyek a lehető legközelebb álltak a természetes melleihez. A műtét után azonban nem volt boldog.

Utáltam, amit láttam. Levettem a sebészeti melltartót, és csak zokogtam.

Fizikai sebei viszonylag gyorsan begyógyultak, mentálisan azonban sokkal több időre volt szüksége a felépüléshez. Haragját egy TikTok-videóban fejezte ki, amely gyorsan elterjedt, és rengetegen osztották meg vele saját történeteiket.

Sokan vagyunk, csak nem vesszük észre egymást, mert senki sem beszél róla

- magyarázta.