Tragikus hír érkezett: elhunyt a Huszti ikrek édesapja

huszti
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 12:40
elhunytelizaikrek
A Huszti ikrek tragédiája az egész országot megrázta. Nemrég bejelentették, hogy az apa, Miklós is életét vesztette.
Bors
A szerző cikkei

Egy évvel ezelőtt érkezett a hír, hogy nyomtalanul eltűnt egy fiatal magyar ikerpár a skóciai Aberdeenben. A Huszti ikrek, Eliza és Henrietta esete hatalmas port kavart, és akikre végül már csak holtan sikerült rátalálni: a hivatalos verzió szerint önkezükkel vetettek véget az életüknek, noha a család képtelen elfogadni a Scotland Yard  nyomozásának végeredményét. Nemrég újabb veszteség érte a rokonságot, miután a lányok édesapja is elhunyt.

Huszti ikrek
Elhunyt a Huszti ikrek édesapja / Fotó:   Beküldött

Újabb veszteség érte a családot: elhunyt a Huszti ikrek édesapja

Huszti Miklóst mélyen megrázta két lányának elvesztése, valamint a tragédia után következő ügyintézés nehézségei. A 63 éves férfi a körülményekhez képest megpróbált erős maradni, de azt csak ő tudhatta, mennyire viselte meg a két lány halála. A Blikk információi szerint Miklós néhány nappal ezelőtt, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Múlt héten pénteken még megfázásra panaszkodott, de nem látszott, hogy komoly baja lenne. Aztán egyre rosszabbul lett, úgy tudjuk, a tragikus napon lefeküdt aludni, hogy megpróbálja kipihenni a betegséget, de már nem kelt fel többé.

- tudta meg a lap egy hozzátartozótól.

A férfit az otthonának, Tornyospálcának a temetőjében helyezik majd örök nyugalomra: lányai, Eliza és Henrietta a Pest vármegyei Monor sírkertjében nyugszanak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
