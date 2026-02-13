Tragikus hír érkezett: elhunyt a Huszti ikrek édesapja

Egy évvel ezelőtt érkezett a hír, hogy nyomtalanul eltűnt egy fiatal magyar ikerpár a skóciai Aberdeenben. A Huszti ikrek, Eliza és Henrietta esete hatalmas port kavart, és akikre végül már csak holtan sikerült rátalálni: a hivatalos verzió szerint önkezükkel vetettek véget az életüknek, noha a család képtelen elfogadni a Scotland Yard nyomozásának végeredményét. Nemrég újabb veszteség érte a rokonságot, miután a lányok édesapja is elhunyt.
Huszti Miklóst mélyen megrázta két lányának elvesztése, valamint a tragédia után következő ügyintézés nehézségei. A 63 éves férfi a körülményekhez képest megpróbált erős maradni, de azt csak ő tudhatta, mennyire viselte meg a két lány halála. A Blikk információi szerint Miklós néhány nappal ezelőtt, tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Múlt héten pénteken még megfázásra panaszkodott, de nem látszott, hogy komoly baja lenne. Aztán egyre rosszabbul lett, úgy tudjuk, a tragikus napon lefeküdt aludni, hogy megpróbálja kipihenni a betegséget, de már nem kelt fel többé.
- tudta meg a lap egy hozzátartozótól.
A férfit az otthonának, Tornyospálcának a temetőjében helyezik majd örök nyugalomra: lányai, Eliza és Henrietta a Pest vármegyei Monor sírkertjében nyugszanak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.