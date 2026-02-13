Tragikus hír érkezett: elhunyt a Huszti ikrek édesapja

Egy évvel ezelőtt érkezett a hír, hogy nyomtalanul eltűnt egy fiatal magyar ikerpár a skóciai Aberdeenben. A Huszti ikrek, Eliza és Henrietta esete hatalmas port kavart, és akikre végül már csak holtan sikerült rátalálni: a hivatalos verzió szerint önkezükkel vetettek véget az életüknek, noha a család képtelen elfogadni a Scotland Yard nyomozásának végeredményét. Nemrég újabb veszteség érte a rokonságot, miután a lányok édesapja is elhunyt.

Elhunyt a Huszti ikrek édesapja / Fotó: Beküldött

Huszti Miklóst mélyen megrázta két lányának elvesztése, valamint a tragédia után következő ügyintézés nehézségei. A 63 éves férfi a körülményekhez képest megpróbált erős maradni, de azt csak ő tudhatta, mennyire viselte meg a két lány halála. A Blikk információi szerint Miklós néhány nappal ezelőtt, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Múlt héten pénteken még megfázásra panaszkodott, de nem látszott, hogy komoly baja lenne. Aztán egyre rosszabbul lett, úgy tudjuk, a tragikus napon lefeküdt aludni, hogy megpróbálja kipihenni a betegséget, de már nem kelt fel többé.

- tudta meg a lap egy hozzátartozótól.

A férfit az otthonának, Tornyospálcának a temetőjében helyezik majd örök nyugalomra: lányai, Eliza és Henrietta a Pest vármegyei Monor sírkertjében nyugszanak.