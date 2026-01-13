„A hátunkon hoztuk haza urnában őket” – Megrázó vallomás az Aberdeenben eltűnt Huszti ikrek bátyjától

A tragédia után egy évvel lapunknak sikerült utolérnie Huszti Józsefet, aki exkluzív interjút adott a Borsnak. A Huszti ikrek testvére megtörten emlékezett vissza az elmúlt tizenkét hónap borzalmaira.
A hivatalos verzió szerint a lányok önkezükkel vetettek véget életüknek, de a család képtelen elfogadni a Scotland Yard nyomozásának végeredményét. József szerint túl sok a megválaszolatlan kérdés.
Nagyon nehéz időszak ez nekünk, a család minden tagja megemlékezett, gyertyát gyújtottunk és kitettük a fényképüket. Ez az első évforduló, ami nagyon fáj, főleg azért, mert még mindig nem hisszük el, hogy a húgaim öngyilkosok lettek. Nem tudunk beletörődni abba, amit a Scotland Yard mondott, jó lenne tudni végre az igazságot
– nyilatkozta megtörten Huszti József.
A családnak nemcsak a gyásszal, hanem azzal is szembe kellett nézni, hogy nem tudták koporsóban hazahozni és eltemetni a lányokat, amit szerettek volna. A testvér elmondása szerint a lányok hazaszállítása olyan összeget emésztett volna fel, amit képtelenség volt előteremteni.
A legnehezebb tavaly volt, miután ki kellett mennem a húgommal ügyeket intézni, el kellett mennünk a helyszínre, ahol megtalálták őket. A lakásukba, ahol ott voltak még a ruhájuk, a tárgyaik... El kellett intézni a hamvasztást, mert nem volt elég pénzünk, hogy koporsóban hozzuk haza őket. Közel 20 millió forint lett volna. Így urnában, a hátunkon hoztuk haza őket, azóta sem tudjuk ezt feldolgozni
– mondta a testvér.
A lányokat végül júniusban, édesanyjuk lakhelyén, Monoron helyezték örök nyugalomra. A testvér szerint a család azóta csak árnyéka önmagának.
Miközben itthon Monoron égett a mécses, Skóciában is megemlékeztek az ikrekről. Eliza és Henrietta legjobb barátnője, aki azóta is kint él, otthonában gyújtott gyertyát az ikerpár emlékére.
1 év telt el azóta, hogy egy hideg januári éjszakán elindultatok a folyópartra. Sokszor kívánom, hogy bárcsak felhívtalak volna aznap este és sokszor gondolkozok rajta, hogy hátha máshogy alakultak volna a dolgok. Nagyon hiányoztok és nem telik el olyan nap, hogy ne gondolnék rátok. Emléketek mindig a szívemben, szívünkben él
– emlékezett meg az ikerpárról a barátnőjük.
A Huszti ikrek tragédiája máig is felfoghatatlan a család számára, továbbra is csak egyetlen dolgot akarnak: a megnyugvást és a valódi igazságot.
Ahogy azt korábban megírtuk, a végzetes januári nap előtt az ikrek már jártak a Dee folyó elhagyatott partján, mintha csak szemlét tartottak volna. Hátizsákokkal érkeztek, de az azóta is rejtély, mi volt a csomagjaikban. Utolsó üzenetük egy sms volt, amiben a főbérlőjüknél felmondták az albérletüket, majd elsodorta őket a jeges folyó. A holttesteket csak hetekkel később, január 31-én adta vissza a víz.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
