„A hátunkon hoztuk haza urnában őket” – Megrázó vallomás az Aberdeenben eltűnt Huszti ikrek bátyjától

A tragédia után egy évvel lapunknak sikerült utolérnie Huszti Józsefet, aki exkluzív interjút adott a Borsnak. A Huszti ikrek testvére megtörten emlékezett vissza az elmúlt tizenkét hónap borzalmaira.

Egy éve történt a Huszti ikrek tragédiája Fotó: Archiv

„Nem hisszük el, hogy öngyilkosok lettek” - a Huszti ikrek családja tudni akarja az igazságot

A hivatalos verzió szerint a lányok önkezükkel vetettek véget életüknek, de a család képtelen elfogadni a Scotland Yard nyomozásának végeredményét. József szerint túl sok a megválaszolatlan kérdés.

Nagyon nehéz időszak ez nekünk, a család minden tagja megemlékezett, gyertyát gyújtottunk és kitettük a fényképüket. Ez az első évforduló, ami nagyon fáj, főleg azért, mert még mindig nem hisszük el, hogy a húgaim öngyilkosok lettek. Nem tudunk beletörődni abba, amit a Scotland Yard mondott, jó lenne tudni végre az igazságot

– nyilatkozta megtörten Huszti József.

Hátizsákban, urnával a repülőn

A családnak nemcsak a gyásszal, hanem azzal is szembe kellett nézni, hogy nem tudták koporsóban hazahozni és eltemetni a lányokat, amit szerettek volna. A testvér elmondása szerint a lányok hazaszállítása olyan összeget emésztett volna fel, amit képtelenség volt előteremteni.

A legnehezebb tavaly volt, miután ki kellett mennem a húgommal ügyeket intézni, el kellett mennünk a helyszínre, ahol megtalálták őket. A lakásukba, ahol ott voltak még a ruhájuk, a tárgyaik... El kellett intézni a hamvasztást, mert nem volt elég pénzünk, hogy koporsóban hozzuk haza őket. Közel 20 millió forint lett volna. Így urnában, a hátunkon hoztuk haza őket, azóta sem tudjuk ezt feldolgozni

– mondta a testvér.

A lányokat végül júniusban, édesanyjuk lakhelyén, Monoron helyezték örök nyugalomra. A testvér szerint a család azóta csak árnyéka önmagának.

Magyarországon és Skóciában is megemlékeztek a testvérekről

Miközben itthon Monoron égett a mécses, Skóciában is megemlékeztek az ikrekről. Eliza és Henrietta legjobb barátnője, aki azóta is kint él, otthonában gyújtott gyertyát az ikerpár emlékére.

Barátnőjük is megemlékezett a testvérpárról Forrás: Beküldött

1 év telt el azóta, hogy egy hideg januári éjszakán elindultatok a folyópartra. Sokszor kívánom, hogy bárcsak felhívtalak volna aznap este és sokszor gondolkozok rajta, hogy hátha máshogy alakultak volna a dolgok. Nagyon hiányoztok és nem telik el olyan nap, hogy ne gondolnék rátok. Emléketek mindig a szívemben, szívünkben él

– emlékezett meg az ikerpárról a barátnőjük.