„Lassan már elkezd majd mozogni” - Alexa 100 napot töltött a Honvédkórház koraszülött osztályán

Tavaly július 20-án a Honvédkórházban megszületett egy aprócska baba, Alexa. Lexit szülei csak novemberre várták, azonban vélhetően egy fertőzés miatt a szülés idő előtt beindult. A kislány 690 grammal jött a világra 23 hetesen és négy naposan. Az első napok kritikusak voltak. Minden percnek örülni kellett, amit a koraszülött kisbaba túlélt, de sokáig fennállt az agyvérzés, illetve a bélelhalás veszélye is. Ezen a ponton még azt sem lehetett kizárni, hogy Alexa szellemileg vagy testileg sérült lesz-e. A kicsi hatalmas küzdésvágyának és a kórház profi dolgozóinak hála azonban Lexit 100 nap elteltével hazaengedték a családjához. A szülők végtelenül hálásak a kórház dolgozóinak, ezért is döntöttek úgy, hogy a doktornőt, akinél Alexa született, jelölik a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjra.

Ilyen aprócska volt Alexa, amikor 2025. július 20-án megszületett. Amikor édesanyja érezte, hogy valami nincs rendben, autóba pattantak, majd fél óra múlva a Honvédkórházban meg is született a kicsi / Fotó: Beküldött

Alexa olyan apró volt, hogy először még csak 1 milliliter tejet kapott

Amióta hazatértek a kórházból, Alexa gyönyörűen fejlődik, minden vizsgálaton - kardiológián, ortopédián, koponyaultrahangon - jó eredményei vannak. Ez valóságos orvosi csoda, a kórházban ugyanis azt mondták Alexa szüleinek, hogy egy a tízezerhez az esély, hogy egy kisbaba szövődménymentesen hagyja el a koraszülött osztályt. Ez az egy úgy tűnik épp Lexike lett.

Lexi holnapután lesz hét hónapos, de a korrigált kora szerint három hónapos. Lassan már elkezd majd mozogni. Elsőként ezek az átfordulások lesznek: hátról hasra, illetve hasról hátra. Fontos, hogy neki nem kell tudni a születése után három hónaposan átfordulni, hisz neki még ott van az a mínusz négy hónap, amivel korábban érkezett. De a kisasszony már most erőteljesen gyakorolja, hogy hogyan tudja hanyatt fekvésből oldalra tornázni magát

— mesélték lapunknak a szülők.

Zsuzsannának és Péternek van még két kislányuk. A nagytesók, Noémi és Hanna alig várták már, hogy kezükbe vehessék húgukat. A kórházba nem mehettek be hozzá, hiszen vigyázni kellett az aprócska kisbaba egészségére, de a hazaérkezés után is várniuk kellett még egy kicsit, hogy babusgathassák. Ma már ott sürögnek-forognak körülötte, versenyeznek, hogy ki vigye ki a pelenkát, illetve élvezik, ahogy Lexi egyre ügyesebbé válik. Ahogy visszamosolyog, vagy ahogy visszagügyög nekik.