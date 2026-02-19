„Lassan már elkezd majd mozogni” - Alexa 100 napot töltött a Honvédkórház koraszülött osztályán

Tavaly július 20-án a Honvédkórházban megszületett egy aprócska baba, Alexa. Lexit szülei csak novemberre várták, azonban vélhetően egy fertőzés miatt a szülés idő előtt beindult. A kislány 690 grammal jött a világra 23 hetesen és négy naposan. Az első napok kritikusak voltak. Minden percnek örülni kellett, amit a koraszülött kisbaba túlélt, de sokáig fennállt az agyvérzés, illetve a bélelhalás veszélye is. Ezen a ponton még azt sem lehetett kizárni, hogy Alexa szellemileg vagy testileg sérült lesz-e. A kicsi hatalmas küzdésvágyának és a kórház profi dolgozóinak hála azonban Lexit 100 nap elteltével hazaengedték a családjához. A szülők végtelenül hálásak a kórház dolgozóinak, ezért is döntöttek úgy, hogy a doktornőt, akinél Alexa született, jelölik a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjra.
Amióta hazatértek a kórházból, Alexa gyönyörűen fejlődik, minden vizsgálaton - kardiológián, ortopédián, koponyaultrahangon - jó eredményei vannak. Ez valóságos orvosi csoda, a kórházban ugyanis azt mondták Alexa szüleinek, hogy egy a tízezerhez az esély, hogy egy kisbaba szövődménymentesen hagyja el a koraszülött osztályt. Ez az egy úgy tűnik épp Lexike lett.
Lexi holnapután lesz hét hónapos, de a korrigált kora szerint három hónapos. Lassan már elkezd majd mozogni. Elsőként ezek az átfordulások lesznek: hátról hasra, illetve hasról hátra. Fontos, hogy neki nem kell tudni a születése után három hónaposan átfordulni, hisz neki még ott van az a mínusz négy hónap, amivel korábban érkezett. De a kisasszony már most erőteljesen gyakorolja, hogy hogyan tudja hanyatt fekvésből oldalra tornázni magát
— mesélték lapunknak a szülők.
Zsuzsannának és Péternek van még két kislányuk. A nagytesók, Noémi és Hanna alig várták már, hogy kezükbe vehessék húgukat. A kórházba nem mehettek be hozzá, hiszen vigyázni kellett az aprócska kisbaba egészségére, de a hazaérkezés után is várniuk kellett még egy kicsit, hogy babusgathassák. Ma már ott sürögnek-forognak körülötte, versenyeznek, hogy ki vigye ki a pelenkát, illetve élvezik, ahogy Lexi egyre ügyesebbé válik. Ahogy visszamosolyog, vagy ahogy visszagügyög nekik.
A kórházban töltött 100 nap még a koraszülött osztályon is ritkaságnak számít. Ez idő alatt Zsuzsanna és Péter, illetve a PIC osztály dolgozói között baráti viszony alakult ki. A mai napig tartják a kapcsolatot egymással, ha a kórházban járnak, mindig felmennek hozzájuk látogatóba. Kérdés sem fért hozzá, hogy a díjra azt a doktornőt is jelölik, akinél Alexa született.
Igazából Csirinyi Dorottya doktornőre van kihegyezve ez a szavazás, de ez nem csak róla szól. Nyilván ő az, aki megnyerheti, de ezt a díjat az egész osztálynak szánjuk. Azért ha azt vesszük, akkor a feleségem 48 darab kismackót horgolt köszönetképpen, ez 48 szakember. Ebből mondjuk 10-15 orvos, a többi nővérke két műszakban, akik tényleg emberfeletti munkát végeznek. Szeretnénk, ha éreznék, hogy mi mennyire hálásak vagyunk nekik
— hangsúlyozta Péter.
A kórházban töltött hónapok alatt Zsuzsannáék végig azt érezték, hogy biztos kezekben vannak. Az orvosok és a nővérkék szakmailag és emberileg is profik voltak, mindenbe bevonták őket, mindent elmagyaráztak nekik és folyamatosan lelket öntöttek beléjük.
A doktornő eszméletlen. Olyan magabiztossággal jött be a szülőszobára és mondta el, hogy mi hogy fog történni, mire számíthatunk, ők mit várnak el. Kihúzták alólunk a talajt és csak az ő szavába tudtunk kapaszkodni.
— mesélik a szülők.
De nem csak az orvosok voltak hatalmas türelemmel és odafigyeléssel a szülők felé.
A nővérkékkel van egy közös Facebook-csoportunk is és ott szoktunk írni nekik. Ha Lexiről elkapunk egy jó fotót, akkor azt elküldjük nekik, illetve meg szoktuk írni, hogy "megint az angyalkáira gondol". Merthogy így szólítjuk őket, hogy az angyalkáink. Eszméletlen szeretet van bennük, és mindig elmondják, hogy ez mennyire feltöltötte őket. Ők azért nagyon sok szomorú sorssal találkoznak nap, mint nap, pedig ők küzdenek erejükön felül minden egyes csecsemőért. Lexi története lelkileg egy iszonyat erőt adó dolog nekik, mondják is, hogy egy kép vagy beszámoló most feltöltötte őket 2-3 évre előre
— teszi hozzá Péter.
A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj keretében február 16. és március 16. között lehet szavazni a jelöltekre. Közöttük van Dr. Csirinyi Dorottya doktornő is, a Perinatális Intenzív Centrum (PIC) szakorvosa, akinél Alexa született. Zsuzsanna és Péter biztat mindenkit arra, hogy a jelöltek közül válasszák Csirinyi doktornőt, mert szerintük a Honvédkórház PIC osztálya teljesen rászolgált erre a díjra.
Nekünk csak ennyi a kérésünk, ha lehet, tegyenek meg ennyit értünk
— zárták a beszélgetést Alexa szülei.
