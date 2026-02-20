"Sírva fektettem le Borit, a lelkem nagyon fáj" - minden nap egy küzdelem a 14 éves súlyos beteg lánynak

Tamás Borika, a 14 éves oroszlányi kislány mindennapjai egy állandó küzdelemről szólnak. Már kisgyermekként diagnosztizálták, a kislány súlyos hipotón, amely extrém izomgyengességet jelent, így az önálló mozgás is hatalmas kihívást jelent a számára. Bori azonban nem adja fel: kitartóan dolgozik azon, hogy elérje célját, az önálló járást és mozgást. Az út messze nem egyszerű, és Bori anyukáját komoly anyagi és lelki terhek is sújtják.

Az extrém hipotóniás 14 éves Bori az intenzív után haza mehetett. Kiderült, víz van a szívénél. Újabb műtétre vár a kislány. (Fotó: Aranyhaj Világa Alapítvány)

"A lelkem nagyon fájt érte" - a súlyos hipotón Bori újabb műtétre vár

Az elmúlt években Bori számtalan fejlesztésen és terápián vett részt, melyek évente milliós nagyságrendű költséget jelentenek a család számára. Barbara szerint minden apró lépés, minden fejlődés hatalmas erőfeszítésbe kerül.

Nagyon régóta küzdünk már Borival, pontosan három hónapos korában kaptuk meg a diagnózist: extrém hipotóniás. Az azt jelenti, hogy az izmai olyan puhák, mintha tejfölből lennének, és sajnos ez az értelmi fejlődésére is hatással volt

– meséli Laky Barbara, Bori édesanyja.

Bori és Barbara küzdelmei azonban újabb fordulatokat hoztak idén, január végén ugyanis a kislány az intenzív osztályra került. Bori délután befulladt és elájult, ezért Barbara azonnal mentőt hívott.

Napokig az intenzíven voltunk, Tatabányán. Bori vérképe és a röntgen tüdőgyulladás gyanút mutatott. Antibiotikumot kapott és közel öt napig bent tartottak minket

– osztotta meg Barbara Bori hirtelen jött rosszulléte kapcsán.

Bár a kislány állapota súlyos volt, a gyors orvosi beavatkozás és a gyógyszerek segítettek a stabilizálásában. Néhány nappal később Bori hazatérhetett a kórházból, de a család lelki terhei továbbra sem szűntek meg.

Bori szerencsére jobban lett, bár miután hazamentünk még csúnyán köhögött. Rajtam viszont a kórház után jött ki a feszültség és a lelki nyomás. A minap sírva fektettem le aludni Borit. Az eszemmel tudtam, hogy már nem lesz baja, de a lelkem nagyon fájt. Ez a pár nap rávilágított arra, mennyire folyamatos figyelmet igényel Bori állapota, és mennyire nehéz anyaként egyensúlyozni a félelem és a remény között

– vallja Barbara.