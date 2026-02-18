"Ő nekem a legnagyobb csodám" – aggódva kér segítséget a halmozottan sérült fiú édesanyja

Hetek óta nem tud aludni Mónika, a halmozottan sérült fiú édesanyja. Máté időpontot kapott egy speciális barcelonai műtétre, de az utazásukat nem tudják kifizetni, ugyanis nem gyűlt össze a szükséges összeg. Mónika megállás nélkül aggódik, amin az sem segít, hogy időközben Máté édesapja elvesztette a munkáját. Pedig ez a műtét rengeteget jelentene a 16 éves fiúnak. "Máté nem érti ezeket a számokat, csak azt tudja, hogy szeretne jobban lenni. Önállóbban mozogni, akár sétálni. Én pedig nap mint nap azért küzdök, hogy ezt megadhassam neki" – mesélte lapunknak az édesanya.
Máténak a Márki Lacikáért létrehozott jótékonysági licitcsoportban kezdtek gyűjteni, amit a szintén beteg kisfiú édesanyja, Orsi üzemeltet. Mónika rendkívül hálás azért, hogy ez a közösség befogadta őket Mátéval, de sajnos hiába tűzték ki a Nazarov-műtét időpontját, még mindig nincs meg a szükséges összeg. Pedig április 21-e nagyon közeleg, és még szállást sem tudtak fizetni, illetve az utazásuk sem biztosított.
Itt ez a csoport, ahol bevállalta egy ugyanolyan sérültséggel küszködő sorstárs szülő, hogy másnak így segít. Ez az emberség szerintem példátlan
— hangsúlyozta Mónika.
Annyi bizonyos, hogy lakóautóval fognak utazni, mert Máté koponyájában a koponyaűri nyomás miatt van egy shunt (sönt), amit a magas légtérben uralkodó nyomásfokozódás elállíthat, így Máté akár agyvérzést is kaphat a repülés során. Ezt érthető módon nem szeretnék megkockáztatni.
A sofőrök már megvannak, attól a taxitársaságtól, akikkel a budapesti intenzív terápiára szoktak utazni Mónikáék. Az egyik taxisofőr és a testvére ugyanis felajánlotta, hogy teljesen ingyen vállalják a közel 20 órás utat oda és vissza. De Mónikát érte egy másik pozitív csalódás is, ami szintén a taxizásaikhoz kapcsolódik:
Egyik útjuk során megismerkedtek egy útitárssal, akit teljesen magával ragadott Máté személyisége és a szép dalok, amiket a fiú az út során énekelt. Ezután egymásra találtak a közösségi médiában és elkezdték tartani egymással a kapcsolatot.
Mónika időközben rájött, hogy nem fogja tudni Mátét egyedül ellátni a műtét után. Máté ugyanis egy igazi örökmozgó fiú, de a beavatkozás után nem állhat majd lábra. Már pedig ha Mónika egyedül lenne vele a kórházi szobában, akkor akár annyi idő alatt meg lenne a baj, hogy ő mosdóba megy. De a 45 kilós fiú mozgatása sem a legkönnyebb feladat egyedül. Így jött az ötlet, hogy megkérdezi ezt a hölgyet, nem tart-e velük Barcelonába. Éva gondolkodás nélkül igent mondott.
Mivel Máté szellemileg és testileg sérült, ezért 24 órás felügyeltre szorul. Bár szabad perceiben folyamatosan táskákat varr a soproni édesanya, de ebből nagyon kevés bevételük származik.
Nem Máté a gond. Nem az a gond, hogy vele kell mennem, ő egyáltalán nem teher. Ő nekem a legnagyobb csodám, ajándékom, tüneményes egy pasi. Imádnivaló a dumája, az egész mindene. A pénz a probléma, és igen, segítségek kell kérnünk, mert eddig egy keresetből éltünk és most még az az egy kereset is kiesik
— nyomatékosította Mónika, majd hozzátette, hogy így még a soproni lakásuk miatt is aggódniuk kell.
És ez még mindig nem minden. Ahhoz, hogy Máté állapota ne romoljon, 6-7 hetente intenzív terápián kell részt venniük. A műtét előtt is elmennek még egy alkalomra, hogy kellőképpen fel tudjanak készülni a beavatkozásra, de ez az utolsó, amit Mónika ki tud fizetni. A többi ilyen alkalmat már nem. Máté is nagyon vágyódik Pestre, nagyon szereti a nyüzsgő várost és a terápiás foglalkozásokat.
Amikor hazaérünk és bejövünk a lakásba, nem az van Mátéban, hogy de jó, itthon vagyunk. Helyette azt kérdezgeti, hogy mikor megyünk vissza. Mondom, hova szeretnél? "Pestre, mikor megyünk Pestre? Hiányoznak a csajok" - válaszolja. Most erre mit mondhatnék?
— teszi fel a kérdést Mónika.
A műtét tehát most fontosabb, mint valaha, Máté jövője múlik rajta. Ha csak egy kávé árával is, de segítenél rajta, azt megteheted
