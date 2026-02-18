"Ő nekem a legnagyobb csodám" – aggódva kér segítséget a halmozottan sérült fiú édesanyja

Hetek óta nem tud aludni Mónika, a halmozottan sérült fiú édesanyja. Máté időpontot kapott egy speciális barcelonai műtétre, de az utazásukat nem tudják kifizetni, ugyanis nem gyűlt össze a szükséges összeg. Mónika megállás nélkül aggódik, amin az sem segít, hogy időközben Máté édesapja elvesztette a munkáját. Pedig ez a műtét rengeteget jelentene a 16 éves fiúnak. "Máté nem érti ezeket a számokat, csak azt tudja, hogy szeretne jobban lenni. Önállóbban mozogni, akár sétálni. Én pedig nap mint nap azért küzdök, hogy ezt megadhassam neki" – mesélte lapunknak az édesanya.

A halmozottan sérült fiú, Borsodi Máté édesanyjával, Mónikával

Fotó: Beküldött fotó

Rengeteg jó emberrel sodorta össze az élet Mátéékat

Máténak a Márki Lacikáért létrehozott jótékonysági licitcsoportban kezdtek gyűjteni, amit a szintén beteg kisfiú édesanyja, Orsi üzemeltet. Mónika rendkívül hálás azért, hogy ez a közösség befogadta őket Mátéval, de sajnos hiába tűzték ki a Nazarov-műtét időpontját, még mindig nincs meg a szükséges összeg. Pedig április 21-e nagyon közeleg, és még szállást sem tudtak fizetni, illetve az utazásuk sem biztosított.

Itt ez a csoport, ahol bevállalta egy ugyanolyan sérültséggel küszködő sorstárs szülő, hogy másnak így segít. Ez az emberség szerintem példátlan

— hangsúlyozta Mónika.

Annyi bizonyos, hogy lakóautóval fognak utazni, mert Máté koponyájában a koponyaűri nyomás miatt van egy shunt (sönt), amit a magas légtérben uralkodó nyomásfokozódás elállíthat, így Máté akár agyvérzést is kaphat a repülés során. Ezt érthető módon nem szeretnék megkockáztatni.

A sofőrök már megvannak, attól a taxitársaságtól, akikkel a budapesti intenzív terápiára szoktak utazni Mónikáék. Az egyik taxisofőr és a testvére ugyanis felajánlotta, hogy teljesen ingyen vállalják a közel 20 órás utat oda és vissza. De Mónikát érte egy másik pozitív csalódás is, ami szintén a taxizásaikhoz kapcsolódik:

Egyik útjuk során megismerkedtek egy útitárssal, akit teljesen magával ragadott Máté személyisége és a szép dalok, amiket a fiú az út során énekelt. Ezután egymásra találtak a közösségi médiában és elkezdték tartani egymással a kapcsolatot.

Mónika időközben rájött, hogy nem fogja tudni Mátét egyedül ellátni a műtét után. Máté ugyanis egy igazi örökmozgó fiú, de a beavatkozás után nem állhat majd lábra. Már pedig ha Mónika egyedül lenne vele a kórházi szobában, akkor akár annyi idő alatt meg lenne a baj, hogy ő mosdóba megy. De a 45 kilós fiú mozgatása sem a legkönnyebb feladat egyedül. Így jött az ötlet, hogy megkérdezi ezt a hölgyet, nem tart-e velük Barcelonába. Éva gondolkodás nélkül igent mondott.