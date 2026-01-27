Egy hajszálon múlt: nyaralónál mentették meg egy férfi életét

A Cibakházai Polgárőrség számolt be egy nemrég történt esetről, amely során egy férfi életét mentették meg.
A Holt-Tisza mentén versenyt futottak az idővel, amikor egy nyaralóban rekedt, válságos állapotú betegről kaptak bejelentést. Reggel 7 óra körül érkezett a riasztás arról, hogy egy férfi rosszul lett. Perceken belül a helyszínre érkezett a járőregység.
A helyszíni állapotfelmérés alapján súlyos volt a helyzet: a beteg cukorszintje magas volt, míg a vérnyomása aggasztóan alacsony.
Mellkasi fájdalmai miatt az egység gyors döntés elé került: mérlegelniük kellett, hogy szükség van-e légimentésre, vagy a beteget terepen is szállíthatják.
Egy második egység érkezett EKG-vizsgálat elvégzésére, majd a földi szállítás mellett döntöttek. A beteget a mentősökkel közösen hozták le az emeletről, terepjáróba emelték, és a saras, helyenként veszélyes utakon szállították el.
A polgárőrség közleménye szerint a beteg állapota félúton romlani kezdett, de ennek ellenére is mindenki biztonságban megérkezett, a beteget pedig a szolnoki Hetényi Géza Kórházba szállították.
