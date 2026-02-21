HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Kitálalt az ápolónő, ezt a három dolgot mondják az emberek haláluk előtt

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 06:30
Egy nővér elárulta, mindig ugyanazok a mondatok hangzanak el. A halál előtti pillanatok megrázóak lehetnek.
Egy nővér, Kirstie, aki az elmúlt négy évben többnyire az intenzív osztályon segítette a halálos betegeket életük utolsó pillanataiban, azt mondja, hogy az utolsó órákban egyfajta „lelki elmozdulás” történik – és a haldoklók mindig ugyanazokat a mondatokat mondják.

A nővér szerint a végstádiumú beteg tudják, mikor jön el a halál pillanata
A nővér szerint a végstádiumú beteg tudják, mikor jön el a halál pillanata / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

„Minden egyes ember ugyanazt mondja a halála előtt”

A 29 éves Kirstie Roberts szerint vannak visszatérő mondatok, amelyek szinte minden esetben elhangzanak az utolsó percekben.

„Mindig azt mondják: »Megtennéd, hogy elmondod a családomnak, mennyire szeretem őket?«, »Nem érzem jól magam« és »Tudom, hogy meg fogok halni«.”

Az intenzív osztályon dolgozó nővér szerint minden beteg tudja, hogy meg fog halni. Négy év tapasztalata ellenére sem talált magyarázatot arra, hogyan és miért érzik ezt az emberek. Kirstie hozzátette, hogy bármennyi gyógyszert is adnak, vagy bármennyi vizsgálatot is végeznek el, az a személy, aki kimondja ezeket a szavakat, hamarosan örökre elalszik.

„Soha nem lesz igazán könnyebb megélni a betegek elvesztését. Sok időt töltünk azzal, hogy gondoskodjunk róluk, és kapcsolatot építsünk velük és a családjukkal. Idővel megtanulod elfogadni, hogy ez ennek a közegnek a valósága, és úgy küzdünk meg vele, hogy tudjuk: a munkánk, amit elvégeztünk, elegendő volt. Az élet eredendően spirituális” - vélekedett az ápolónő.

A kommentelők közül sokakat megrázott a történet. Több nővér is megerősítette Kirstie tapasztalatait, míg valaki arról írt, hogy a nagybátyja is érezte a halál eljövetelét, pedig az orvosok szerint az életfunkciói rendben voltak - írja a Mirror.
 

 

