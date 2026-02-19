„Ő teljesen elfogadta, de mindenki más sokkos állapotban volt” – évekig küzdött tünetekkel az édesapa, majd hat hetet kapott az életéből

Egy manchesteri édesapa hat héttel a hasnyálmirigyrák diagnózisa után hunyt el. Az 58 éves Andrzej Bielecki két lányát, a 28 éves Scarlett Bieleckát és a 27 éves Emilia Rockyt hagyta hátra.
A családapa 2023 februárjában vesztette el a harcot a betegséggel. Lányai hihetetlenül pozitív, melegszívű emberként emlékeznek rá, aki elkötelezett és szerető apuka volt.
Andrzej tünetei éveken át fennálltak, ám az orvosok sokáig nem találtak komolyabb eltérést. Közel négy évig küzdött gyomorsavval és emésztési problémákkal, amelyekre rendszeresen gyógyszereket írtak fel neki.
2022 augusztusában állandó gyomorfájdalom jelentkezett nála. Több orvosi vizsgálaton is részt vett, de továbbra is csak gyógyszereket kapott. Emilia szerint ezek semmit sem javítottak az állapotán.
A vérvizsgálatok normális eredményt mutattak, ezért endoszkópiát végeztek, amely rekeszsérvet igazolt. Az orvosok ezt tekintették fájdalmai magyarázatának. 2022 december közepére azonban Andrzej állapota nem javult, és válaszok nélkül küldték haza a kórházból.
Szenteste anyukámnál voltam, és nagyon erős fájdalmai voltak. Sokat fogyott, és sárgasága is lett
- idézte fel Emilia.
Eleinte szívrohamra gyanakodtak, ezért sürgősségire vitték. Ott epekövet feltételeztek, majd egy későbbi vizsgálat elzáródott epevezetéket és magas bilirubinszintet mutatott ki, ami a sárgaságot okozta.
MRI-vizsgálatra utalták, majd 2023. január 9-i telefonhívás során közölték velük a lesújtó diagnózist: előrehaladott hasnyálmirigyrák. Az orvos elmondta, hogy a daganat már áttéteket adott, így sem műtéti, sem kezelési lehetőség nem áll rendelkezésre. Hat hónapot jósoltak neki, és életvégi ellátást javasoltak.
Ő teljesen elfogadta, de mindenki más sokkos állapotban volt. Hitetlenkedtünk, és nem tudtuk felfogni, hogy ez megtörténhetett
- mondta Emilia.
Andrzej mindezek ellenére arra koncentrált, hogyan töltheti hátralévő idejét a családjával. Közös utazásra mentek Skóciába, sok időt töltöttek együtt, beszélgettek és tévét néztek.
Emilia azonban gyors állapotromlást tapasztalt: édesapja étvágytalan lett, sokat fogyott, hányt, végül mozgásképtelenné vált.
Mindig nagyon pozitív maradt, sosem akarta, hogy aggódjunk miatta vagy elrontsa a hangulatot
- mondták lányai.
Állapota február közepén rohamosan romlani kezdett. Scarlett alig ismert rá édesapjára, aki delíriumszerű állapotba került. Utolsó szavaik egymáshoz a „szeretlek” volt - még azon az éjszakán elhunyt. Családja szerint még holtában is mosolygott.
A Pancreatic Cancer UK adatai szerint a hasnyálmirigyrák az egyik leghalálosabb gyakori daganatos megbetegedés: a betegek több mint fele a diagnózist követő három hónapon belül meghal, és az esetek mintegy 80 százalékában csak akkor fedezik fel a betegséget, amikor az már áttéteket adott.
Emilia szerint nem is maga a rák a legnagyobb probléma, hanem a késői diagnózis. Úgy véli, ha édesapjánál korábban felismerik a betegséget, talán ma nem kellene nélküle élniük. (Yahoo!)
