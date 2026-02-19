„Ő teljesen elfogadta, de mindenki más sokkos állapotban volt” – évekig küzdött tünetekkel az édesapa, majd hat hetet kapott az életéből

Egy manchesteri édesapa hat héttel a hasnyálmirigyrák diagnózisa után hunyt el. Az 58 éves Andrzej Bielecki két lányát, a 28 éves Scarlett Bieleckát és a 27 éves Emilia Rockyt hagyta hátra.

Diagnózisa után hat héttel hunyt el Andrzej Bielecki (fotó: Facebook)

Évekbe telt mire megkapta diagnózisát

A családapa 2023 februárjában vesztette el a harcot a betegséggel. Lányai hihetetlenül pozitív, melegszívű emberként emlékeznek rá, aki elkötelezett és szerető apuka volt.

Andrzej tünetei éveken át fennálltak, ám az orvosok sokáig nem találtak komolyabb eltérést. Közel négy évig küzdött gyomorsavval és emésztési problémákkal, amelyekre rendszeresen gyógyszereket írtak fel neki.

2022 augusztusában állandó gyomorfájdalom jelentkezett nála. Több orvosi vizsgálaton is részt vett, de továbbra is csak gyógyszereket kapott. Emilia szerint ezek semmit sem javítottak az állapotán.

A vérvizsgálatok normális eredményt mutattak, ezért endoszkópiát végeztek, amely rekeszsérvet igazolt. Az orvosok ezt tekintették fájdalmai magyarázatának. 2022 december közepére azonban Andrzej állapota nem javult, és válaszok nélkül küldték haza a kórházból.

Szenteste anyukámnál voltam, és nagyon erős fájdalmai voltak. Sokat fogyott, és sárgasága is lett

- idézte fel Emilia.

Eleinte szívrohamra gyanakodtak, ezért sürgősségire vitték. Ott epekövet feltételeztek, majd egy későbbi vizsgálat elzáródott epevezetéket és magas bilirubinszintet mutatott ki, ami a sárgaságot okozta.

MRI-vizsgálatra utalták, majd 2023. január 9-i telefonhívás során közölték velük a lesújtó diagnózist: előrehaladott hasnyálmirigyrák. Az orvos elmondta, hogy a daganat már áttéteket adott, így sem műtéti, sem kezelési lehetőség nem áll rendelkezésre. Hat hónapot jósoltak neki, és életvégi ellátást javasoltak.

Ő teljesen elfogadta, de mindenki más sokkos állapotban volt. Hitetlenkedtünk, és nem tudtuk felfogni, hogy ez megtörténhetett

- mondta Emilia.

Így töltötte utolsó napjait az apuka

Andrzej mindezek ellenére arra koncentrált, hogyan töltheti hátralévő idejét a családjával. Közös utazásra mentek Skóciába, sok időt töltöttek együtt, beszélgettek és tévét néztek.