Naponta csak 1,5 órára elegendő áram van az ukrán háztartásokban

Az ukrán lakosság manapság egyre gyakrabban szembesül áramkimaradásokkal. A háborús helyzet miatt az ország energiahálózata komoly terhelés alatt áll, emiatt az állami energiaszolgáltató, órarend szerinti áramkorlátozásokat vezetett be a hálózat stabilitásának biztosítása érdekében. A korlátozások jelentős részben rotációs áramszünetek formájában történnek: bizonyos területeken naponta csak néhány órára tér vissza az áram, gyakran 1–1,5 órára. Ez azt jelenti, hogy sok otthonban ennyi idő jut a napi teendőkre, ami a villamossághoz köthető - írja a Ripost.

Ukrajnában egyre több helyen tapasztalható áramkimaradás. Van, ahol egy teljes napra. Fotó: Shutterstock

Áramkimaradás: így világítják meg az otthonaikat a lakosok

A lakosok kreatív megoldásokkal próbálják átvészelni a sötét időszakot. Sok helyen gyertyákat, elemes lámpákat vagy házi készítésű fényforrásokat használnak. A helyzet arra ösztönzi az embereket, hogy újra felfedezzék a mindennapi élet apró praktikáit, amelyek egykor természetesek voltak. Vika Chaikivska ukrán blogger, elsősorban életstílus és gasztro témákban posztol az Instagramon és TikTokon, most azonban egyszerű és gyors tippeket ad, hogyan lehet házilag fényt előállítani. A blogger három rövid videót mutat be, tanácsot adva ebben a nehéz helyzetben.

Először egy krumplis verziót ismertet:

Az emlékek lassan feloldódtak, még az illatát is fel tudtam idézni. Kinek volt ilyen gyertyája? Ráadásul mellette még a leckét is tanultunk!

- írja a blogger, utalva a 90-es évek nehézségeire.

A következő napon Kaganyecet tanított csinálni. Ez egy hagyományos, egyszerű lámpa, amely zsír, faggyú vagy olaj elégetésével világít, amit otthoni körülmények között lehet elkészíteni.

Még egy alternatíva a gyertyák helyett. De őszintén, mindenkinek fényt kívánok!

A harmadik is egy olcsó és gyors megoldás a sötéttel való küzdelemre:

Rengetegen mentették el, lájkolták és osztották meg a videókat, hiszen most minden tipp jól jön a túléléshez.