Elhagyta kerekét felszállás közben a repülőgép – videón az incidens

Egy British Airways repülőgép elvesztette egyik kerekét nem sokkal a felszállás után. Az incidensről felvétel is készült.
Az Airbus A350-1000 Las Vegasból indult, hogy Londonba utazzon hétfőn. A járat helyi idő szerint este 9:10 körül szállt fel a Harry Reid nemzetközi repülőtérről.
Ahogy a repülőgép emelkedett, a futómű hátsó részéből egy kerék látszott leesni.
A Flightradar24 szerint a gép biztonságosan átrepült az Atlanti-óceánon, és a tervezettnél 27 perccel korábban landolt Londonban.
Nem derült ki, mi okozta a kerékproblémát, de a British Airways közleménye szerint a hatóságok nyomozást indítottak az ügyben.
A légitársaság szóvivője elmondta, hogy a gumiabroncsot elszállították a repülőtérről, és személyi sérülésről vagy a repülőtéri vagyontárgyakban keletkezett kárról nem érkezett jelentés - írja a Sky News.
