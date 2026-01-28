Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Elhagyta kerekét felszállás közben a repülőgép – videón az incidens

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 14:09
Métereket zuhant a járat hátsó kereke. A repülőgép az incidens ellenére biztonságban megérkezett célállomására.
Egy British Airways repülőgép elvesztette egyik kerekét nem sokkal a felszállás után. Az incidensről felvétel is készült.

Felszállás közben vesztette el kerekét a repülőgép
Felszállás közben vesztette el kerekét a repülőgép Fotó: Anadolu via AFP

Az Airbus A350-1000 Las Vegasból indult, hogy Londonba utazzon hétfőn. A járat helyi idő szerint este 9:10 körül szállt fel a Harry Reid nemzetközi repülőtérről.

Ahogy a repülőgép emelkedett, a futómű hátsó részéből egy kerék látszott leesni.

A Flightradar24 szerint a gép biztonságosan átrepült az Atlanti-óceánon, és a tervezettnél 27 perccel korábban landolt Londonban.

Nem derült ki, mi okozta a kerékproblémát, de a British Airways közleménye szerint a hatóságok nyomozást indítottak az ügyben.

A légitársaság szóvivője elmondta, hogy a gumiabroncsot elszállították a repülőtérről, és személyi sérülésről vagy a repülőtéri vagyontárgyakban keletkezett kárról nem érkezett jelentés - írja a Sky News.

Videón a repülőgép incidense 

 

