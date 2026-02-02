Gyilkosság Pacsán: magához tért a megkéselt Renáta - most fény derülhet a borzalmas részletekre

Mint arról a Bors is többször írt, rendőrök tucatja szállta meg a kis Zala vármegyei község, Pacsa egyik utcáját szerdán (január 28.). A 62 éves német férfi, Willi W. ugyanis késsel támadt két, a településen élő honfitársára, a 70 éves Renátára és a 66 éves éves Jürgenre. Willi többször is lesújtott nyolc centis késével, a támadásba Jürgen azonnal belehalt, míg Renáta életét az utolsó pillanatban megmentették, állapota azonban válságos volt. A gyilkosság Pacsán mindenkit sokkolt, senki nem sejtette ugyanis, mi válthatta ki a német férfi gyilkos indulatait. Talán hamarosan kiderül, mi állhatott a kegyetlen támadás mögött, Renáta ugyanis magához tért, már beszélni is tudtak vele.

A gyilkosság Pacsán mindenkit megrázott, nem értik, miért tette ezt a feltételezett gyilkos. Most talán választ kapnak kérdéseikre Fotó: Zaol/Pezzetta Umberto

Gyilkosság Pacsán: kiderülhet az igazság?

A környékbelieknek még csak sejtésük sem volt arról, hogy mi állhatott a támadás hátterében, a nyugdíjas házaspárt ugyanis mindenki szerette Pacsán. Mint mondták, a művészpár csendes, békés életet élt, soha nem ártottak senkinek. A pár az év nagy részét Pacsán töltötte, míg az év másik részében hazájukban éltek. Azt már korábban is lehetett tudni, hogy a későbbi késelő dolgozott a párnak, így sokan azt gyanították, hogy egy elszámolási vita miatt támadt rá ismerőseire. Most azonban egyre többen azt beszélik, hogy lehetséges, hogy féltékenység állhat a késelés mögött.

Most talán választ kaphatnak az emberek a kínzó kérdésekre, ugyanis úgy tudni, hogy Renáta magához tért, sőt már volt, akivel beszélt is: a kórházban meglátogatta ismerőse unokája, aki már korábban is segített a párnak tolmácsként.

Információink szerint, bár a hetven éves asszony állapota még jelenleg is súlyos, de már nem válságos, úgy tűnik, hogy fel fog épülni a sérüléseiből. Ennek a településen is nagyon örültek, korábban ugyanis szinte egész Pacsa azért imádkozott, hogy az asszony felgyógyuljon.

Vélhetően állapota miatt eddig nem tudták kihallgatni, most viszont valószínűleg őt is ki fogja kérdezni a rendőrség a történtekről, így hamarosan közelebb kerülhetnek az igazsághoz.

A feltételezett gyilkost, Willit eközben elfogták és őrizetbe vették, majd nem sokkal később le is tartóztatták. A férfi tagadta, hogy ő támadt volna a párra, azonban, ha bebizonyosodik, hogy mégis ő tette, hosszú börtönéveket is kaphat.