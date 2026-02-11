"Teherbe ejtettem a főnökömet, pánikba estem"

"Úgy tűnik, apa leszek – miután egy egyéjszakás kalandot eltöltöttem a főnökömmel" - mondta a 32 éves férfi, aki a barátnőjével él, ingatlankezelőként dolgozik és a munkája sok utazással jár. A főnöke egy 33 éves férjezett nő, a cég igazgatója.

"Teherbe ejtettem a főnököm, pánikba estem" / Illusztráció: Pexels

A főnöke felrobbantotta az életét

Mint elmondta, amikor egy nagyobb felújítási projekt van, gyakran kell a helyszínen tölteniük az éjszakát. Az egyik héten egy összetett és nehéz munkájuk volt, és egy szállodában szálltak meg. Az utolsó estén még volt szabadidejük, mielőtt másnap találkoztak volna az építésszel. Azt javasolta a férfinek a főnöke, hogy menjenek fel a szobájába és rendeljenek vacsorát.

Kinyitottak egy üveg bort és leültek dolgozni az asztalhoz, de a férfit megcsapta a főnöke parfümjének illata, ami nagyon megtetszett neki. Ekkor a nő magához húzta a férfit, hogy érezhesse a nyakán az illatát. Egy-két másodpercen belül már csókolóztak, majd lefeküdtek egymással.

A beosztottat most bűntudat gyötri, miközben a főnöke másnap reggel úgy viselkedett, mintha mi sem történt volna: folytatták a munkát a megszokott módon, és nem kerültek többé intim viszonyba. Később azonban felrobbantotta az életét a főnöke, amikor üzenetet küldött neki azzal, hogy terhes. Azt írta, ritkán szexel a férjével, ezért meg van győződve arról, hogy a baba a kollégájától van.

A férfi egy párkapcsolati szakértő segítségét kérte, Deidre a következőt válaszolta:

Nem kellett volna megcsalnod a barátnődet, de vajon milyen hangosan ketyegett a főnököd biológiai órája? Ha a hölgy 33 éves és állítólag nincs sok szex otthon, talán abban reménykedett, hogy pontosan ez lesz az együttlét kimenetele. Mire számít most? Omladozik a házassága ? Boldog családost akar veled játszani? Ha ez a helyzet, de te nem szeretnél családot alapítani, akkor el kell magyaráznod neki, hogy nem látsz működőképes kapcsolatot köztetek.

A szakember azt javasolta továbbá a férfinek, hogy ragaszkodjon egy DNS- teszthez és őszintén beszéljen a jelenlegi barátnőjével - írja a The Sun.