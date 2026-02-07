Egy fiatal édesanyánál 12 héttel szülése után derült ki, hogy újra terhes – közölte a DailyStar. A 21 éves Paulina Gammon tavaly áprilisban adott életet fiának, Jakubnak. Miközben férjével, Stanley-vel elkezdtek beleszokni az újdonsült szülői szerepbe, a nőt sokkolta a hír, hogy újra állapotos lett. Így a két gyermeke között mindössze 11 hónap korkülönbség lesz.

3 hónappal szülése után kiderült, újra terhes

Forrás: Pexels (illusztráció!)

12 héttel a szülés után derült ki, hogy újra terhes vagyok

A fiatal pár második gyermeke jövő hónapban születik meg.

Mindig is szerettük volna, ha a gyermekeink közel állnak egymáshoz életkorban (...) Akkor tudtam meg, hogy terhes vagyok, amikor éppen az esküvői gyűrűket nézegettük.

A nő érezte a testi tüneteket, amik a terhességre utaltak, de egyáltalán nem számított a hírre.

Nagyon hányingerem volt, rosszul éreztem magam, ezért a bevásárlóközpontban csináltam egy terhességi tesztet. Teljesen meg voltunk döbbenve és idegesek voltunk, hogy ilyen hamar megtörtént. Stanley is meglepődött, de nagyon boldog volt.

Paulina bevallotta, hogy párja reakciója sokkal felszabadultabb volt, mint az övé. Ő korainak érezte a második babát, főleg, hogy még csak most sikerült belerázódniuk a szülőségbe.

Már volt egy nagyon pici babám és ijesztő volt a gondolat, hogy ilyen hamar újra végig kell csinálnom mindent. Most viszont már nagyon boldog és izgatott vagyok

A fiatal nő légiutas-kísérőként dolgozik. Nemcsak őt, de ismerőseit és családját is megdöbbentette a hír, miszerint másodszor is várandós.

Mindenki meg volt lepődve, amikor megtudták, hogy újra terhes vagyok

Mivel a második baba is fiú lesz, a nő úgy gondolja, a fiúk a legjobb barátok lesznek.

Két fiú, mindössze egy év korkülönbséggel. Adott lesz, hogy egymással játszanak majd és a közeli életkor miatt hasonló lesz majd az érdeklődési körük is

Majd hozzátette:

Tudom, hogy sokkal könnyebb lesz, amikor majd kialakul a napi rutin. A második babánál már tudni fogom, mire számítsak, Jakubnak köszönhetően