Esztergályos Cecília felgyógyult súlyos fertőzéséből: "Egy héten már hat napot színpadon vagyok újra!"

A magyar színházi élet egyik legnagyobb dívája ma is fiatalokat megszégyenítő lendülettel áll színpadra. Miközben mások már a visszavonulásukat fontolgatják, Esztergályos Cecília hat napot játszik egy héten – ráadásul főszerepben, és nem is akármilyen lendülettel.

Esztergályos Cecília színházban játszik és festményeit népszerűsíti (Fotó: Kunos Attila)

Mi lehet Esztergályos Cecília titka?

A kulisszák mögött azt beszélik róla, hogy próbanapokon ő érkezik elsőként és gyakran utolsóként távozik. A színház nem egyszerű munka számára – életforma, szenvedély és létszükséglet.

"A színpad tart fiatalon" – vallja gyakran, és aki látja őt játék közben, pontosan tudja, mire gondol. Tekintete vibrál, mozdulatai pontosak, hangja pedig betölti a teret. A Família Kft. színésznője nem spórol az energiával, minden este száz százalékot nyújt.

A Bors most felkereste a színésznőt, aki elárulta mi a titka sikerének, és ennek az elképesztő lendületnek, amelyet minden előadására magával visz.

A Jóisten segít engem, ez az én titkom. Illetve, hogy odafigyelek a helyes táplálkozásra, ami szerencsére számomra nem probléma, ugyanis mindenféle ételt szeretek, nem vagyok válogatós. Emellett pedig fitten tartom magam, a lakásban oda-vissza járkálok és edzem a testem

– kezdte lapunknak a színművésznő.

Esztergályos Cecília születésnapján sem maradt távol a színháztól (Fotó: Tumbász Hédi/Nemzeti Sport)

Esztergályos Cecília: "Hatalmas örömömet lelem a színházban"

Esztergályos Cecília január végén ünnepelte 83. születésnapját, ám a kor számára csupán egy szám. A színésznő épp olyan energikus, mint fénykorában. Januárban elkapott egy súlyos bakteriális fertőzést, amitől saját megfogalmazása szerint, olyan gyenge volt, mint a harmat. Ám szerencsére ez már a múlt, és újra egészséges. Mi több, hét napból hatot tölt a színpadon, szerepei nem csak fizikailag, hanem érzelmileg is komoly jelenlétet kívánnak meg, ő pedig örömmel merül el bennük újra és újra. Előadásai között olyan grandiózus darabok szerepelnek jelenleg és lesznek a jövő évi szezonban, mint Örkény István Macska játéka, vagy éppen a Zserbótangó, Tordai Teri színésznővel.

Hatalmas örömömet lelem a színházban. Olyan szerepeket játszom, és olyan darabokat fogok játszani, ha Isten is úgy akarja a következő szezonban, hogy egyszerűen boldog vagyok, hogy élhetek és itt lehetek

– nyilatkozta a Kossuth- és Jászai Mari díjas színésznő, aki 100 oldalas szövegkönyveket képes néhány nap alatt kiválóan megtanulni.