Esztergályos Cecília felgyógyult súlyos fertőzéséből: "Egy héten már hat napot színpadon vagyok újra!"

A magyar színházi élet egyik legnagyobb dívája ma is fiatalokat megszégyenítő lendülettel áll színpadra. Miközben mások már a visszavonulásukat fontolgatják, Esztergályos Cecília hat napot játszik egy héten – ráadásul főszerepben, és nem is akármilyen lendülettel.
A kulisszák mögött azt beszélik róla, hogy próbanapokon ő érkezik elsőként és gyakran utolsóként távozik. A színház nem egyszerű munka számára – életforma, szenvedély és létszükséglet.
"A színpad tart fiatalon" – vallja gyakran, és aki látja őt játék közben, pontosan tudja, mire gondol. Tekintete vibrál, mozdulatai pontosak, hangja pedig betölti a teret. A Família Kft. színésznője nem spórol az energiával, minden este száz százalékot nyújt.
A Bors most felkereste a színésznőt, aki elárulta mi a titka sikerének, és ennek az elképesztő lendületnek, amelyet minden előadására magával visz.
A Jóisten segít engem, ez az én titkom. Illetve, hogy odafigyelek a helyes táplálkozásra, ami szerencsére számomra nem probléma, ugyanis mindenféle ételt szeretek, nem vagyok válogatós. Emellett pedig fitten tartom magam, a lakásban oda-vissza járkálok és edzem a testem
– kezdte lapunknak a színművésznő.
Esztergályos Cecília január végén ünnepelte 83. születésnapját, ám a kor számára csupán egy szám. A színésznő épp olyan energikus, mint fénykorában. Januárban elkapott egy súlyos bakteriális fertőzést, amitől saját megfogalmazása szerint, olyan gyenge volt, mint a harmat. Ám szerencsére ez már a múlt, és újra egészséges. Mi több, hét napból hatot tölt a színpadon, szerepei nem csak fizikailag, hanem érzelmileg is komoly jelenlétet kívánnak meg, ő pedig örömmel merül el bennük újra és újra. Előadásai között olyan grandiózus darabok szerepelnek jelenleg és lesznek a jövő évi szezonban, mint Örkény István Macska játéka, vagy éppen a Zserbótangó, Tordai Teri színésznővel.
Hatalmas örömömet lelem a színházban. Olyan szerepeket játszom, és olyan darabokat fogok játszani, ha Isten is úgy akarja a következő szezonban, hogy egyszerűen boldog vagyok, hogy élhetek és itt lehetek
– nyilatkozta a Kossuth- és Jászai Mari díjas színésznő, aki 100 oldalas szövegkönyveket képes néhány nap alatt kiválóan megtanulni.
Ám a reflektorfényen túl is pezseg körülötte az élet. A színésznő nem csak alakításaiban mutatja meg zsenialitását, hanem festményeiben is. Esztergályos Cecília festményei most két kiállításon is bemutatkoznak. Alkotásain és vásznain ugyanaz a szenvedély és érzelmi gazdagság jelenik meg, mint előadásaiban.
„Az emberiség élni akar. A fiatalok élni szeretnének, az idősek meg boldogok, hogy látják az életét ezeknek a gyönyörűséges gyerekeknek. Ez ihlet meg engem” – kezdte a színésznő, majd elárult néhány részletet kiállításaival kapcsolatban is:
Két kiállításom lesz a képeimmel. Az egyik a Keresztény Fesztiválon, az Új Színházban, és egy Veszprémben, melynek címe: Lélektől lélekig. Én ehhez ezt írtam: A lelkemet áttáncolja az alkotás öröme. Ezt adja nekem a művészet, legyen az színpad, festmény, vagy akármilyen alkotás. Az én szívem ettől válik teljessé
– mondta a gyönyörű sorokat Esztergályos Cecília.
