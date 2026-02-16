Igazak a pletykák, 22 év korkülönbség sem akadály az új sztárpárnak

Az amerikaifutball élő legendája és a sportág valaha volt legnagyobb alakja, Tom Brady tizenhat éven át élt házasságban korábbi feleségével, a világhírű szupermodellel, Gisele Bündchennel. A 2022-es különválásukat követően a sajtó több ismert nővel is hírbe hozta a sportolót. A legfrissebb pletykák szerint a 25 éves influenszerrel, Alix Earle-lel most különösen közel kerültek egymáshoz. A párt a múltheti Super Bowl előtt egy szórakozóhelyen tánc közben kapták lencsevégre.
A korábbi NFL-játékostól 22 évvel fiatalabb modell és influenszer elsősorban divattal kapcsolatos TikTok-videóinak köszönhetően tett szert jelentős ismertségre, de alighanem a szexi Instagram-bejegyzései is besegítettek a követők gyűjtésében. Az egyik friss fotóján éppen a hálószobájában, az ágyán heverészve pózol a kamerának, miközben vadító dekoltázsát is megvillantja.
