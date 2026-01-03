A párterápia, ahol nem az derül ki, akire számítottál

Ritkán ülünk le úgy párterápiás beszélgetésre – amiről már évek, hónapok óta tudjuk, hogy kéne –, hogy ne lenne a fejünkben a tuti, és ne vinnénk magunkkal egy egész párkapcsolati dinamikát, amit már előre meg akarunk javíttatni a másikkal. Egészen konkrét elképzeléssel megyünk csak bele ilyen beszélgetésbe, előre vannak bebetonozott elképzeléseink arról, mi fog ott történni. Általában nagyjából ez: majd valaki végre kimondja helyettünk is, hogy nem velünk van a baj, hanem a másikkal. Hogy ő hallgathatna jobban, figyelhetne jobban, lehetne kevésbé fáradt, kevésbé ingerlékeny, kevésbé eltűnős, kevésbé mindentudó, kevésbé passzív, kevésbé hangos, kevésbé csendes. Viselkedhetne másképp. Jobban. Úgy, ahogy mi elképzeltük.

Szinte mindenki ezzel érkezik. Nem rossz szándékból. Hanem azért, mert amikor már idáig jutunk, addigra többnyire elfáradtunk. Elfáradtunk abban, hogy mindig mi alkalmazkodunk, mi kérünk szépen, mi engedünk, mi magyarázunk. Elfáradtunk abban is, hogy közben a másik látszólag nem érti, miről beszélünk. Vagy érti, csak nem csinál semmit. Vagy csinál, de csak két napig.

És ilyenkor nagyon csábító az a gondolat, hogy ha ő változna meg egy kicsit, akkor minden helyreállna. Akkor újra könnyebb lenne együtt élni. Újra lenne levegő. Újra lenne nevetés. Újra lenne az az érzés, ami az elején volt.

Aztán elkezdődnek azok a mondatok, amiket mindannyian ismerünk. „Én csak azt szeretném, ha…” „Nekem ennyi kellene…” „Nem nagy kérés…” „Más pároknál ez működik…” És közben mindkét fél teljes szívvel meg van győződve arról, hogy teljesen ésszerűt kér. Csak hát valahogy a két ésszerű dolog nem találkozik.

Az egyik azt érzi: túl sok. A másik: túl kevés. Az egyiknek hiányzik a figyelem, a beszélgetés, a közelség. A másiknak a nyugalom, a béke, az, hogy végre ne kérjen tőle senki semmit. És miközben ezek nagyon is valódi szükségletek, a konfliktus mégis ugyanoda fut ki: változz meg, hogy én jobban legyek – miközben észrevétlenül újra és újra ugyanaz a párkapcsolati dinamika ismétlődik.