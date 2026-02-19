Napjai voltak hátra a nagypapának az esküvő előtt – a mennyasszony szívszorító gesztust tett

Alexis Cowan február 14-én, Valentin-napon ment férjhez Jeremy Fosterhez a texasi McKinney városában. A 25 éves menyasszony azonban néhány nappal az esküvő előtt megtudta, hogy szeretett nagypapája, a 75 éves Jim Mahan akut leukémiában szenved és mindössze egy hetet jósoltak neki az orvosok.
Összetört a szívem
– mondta Cowan a People magazinnak.
Tudta, hogy az idő korlátozott, ezért úgy döntött, még a halála előtt megoszt vele egy különleges pillanatot. Február 3-án ellátogatott hozzá a Medical City Dallas kórházba, édesanyja 1999-es esküvői ruháját viselve.
Annyira boldog volt, amikor meglátott a ruhában. Meghatódott, teljesen ámulatba esett
– idézte fel az ara. A közösségi médiában megosztott videón látható, ahogy Cowan könnyek között lép be a kórterembe, nagypapája pedig azonnal felismeri a ruhát, és megöleli őt az ágyból. Az Instagram-bejegyzésében Cowan úgy fogalmazott:
Hálát adok Jézusnak ezért a gyönyörű emlékért. Életem végéig őrizni fogom.
Hozzátette:
Szeretetünk mélysége tükröződik a veszteségünk mélységében is.
Jim Mahan február 8-án hunyt el, hat nappal az esküvő előtt. Cowan végül február 14-én kimondta a boldogító igent. Elmondása szerint nagypapája nagyon szerette a férjét, és mindig fontos szerepet játszott az életében.
Az árnyéka voltam
– mesélte.
Azt mondta, nagypapája tanította meg biciklizni, cipőt kötni, sőt még kereket cserélni is. Rajongtak a klasszikus autókért, Mahan gyűjtő is volt. Cowan szerint nagypapája bölcsessége ma is elkíséri, és örökké meghatározó része marad az életének.
