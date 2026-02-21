HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
„Az apósom és a menyasszonya az én születésnapomon házasodnak össze, ez olyan önző”

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 09:30
A nő nem titkolja, nem kedveli apósa választottját. Az esküvő dátuma pedig csak ront a helyzeten...
Egy névtelensége megőrzését kérő nő számolt be arról, hogy öt évvel ezelőtt elveszítette a szeretett anyósát. Azóta az apósa eljegyzett egy nőt, akit elmondása szerint senki sem kedvel a családban, mégis sor kerül az esküvőjükre.

A nő szerint az menyasszony barátságtalan és lekezelő, a puszta jelenléte is feszültséget teremt a családi összejöveteleken.

Most bejelentették az esküvő dátumát, ami történetesen az én születésnapomra esik. Ez nagyon megviselt. Mindkét szülőmet elveszítettem, és a születésnapom mindig különleges nap volt számomra, tele emlékekkel és jelentéssel. Ez volt az egyik kevés alkalom, amikor igazán ünnepeltnek éreztem magam. Most attól tartok, hogy minden jövőbeli születésnapomat beárnyékolja majd az ő házassági évfordulójuk és az ahhoz kötődő bonyolult érzések.

– fejtette ki a nő, aki arra kíváncsi, illetlenség lenne-e megkérni a párt, hogy fontolják meg egy másik dátum választását. Hozzátette, nem akar tovább rontani a helyzeten, de mélyen bántja a dolog.

A párkapcsolati szakértő válaszol

A nypost.com szakértője válaszában kifejtette, sajnálja a nő csalódottságát, ugyanakkor megjegyezte, a születése napja nem kizárólag az ő „tulajdona”. 

Nyilvánvaló, hogy nem helyesled az apósod második házasságát, és őszintén remélem, hogy idővel sikerül alkalmazkodnod a helyzethez. Nem hiszem, hogy jól fogadnák, ha megkérnéd a boldog párt, hogy változtassák meg az esküvő időpontját a te kedvedért.

 

 

