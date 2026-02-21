„Az apósom és a menyasszonya az én születésnapomon házasodnak össze, ez olyan önző”

Egy névtelensége megőrzését kérő nő számolt be arról, hogy öt évvel ezelőtt elveszítette a szeretett anyósát. Azóta az apósa eljegyzett egy nőt, akit elmondása szerint senki sem kedvel a családban, mégis sor kerül az esküvőjükre.

A nőt kiakasztotta, hogy az apósáék pont az ő születésnapján tartják az esküvőt / Fotó: Unsplash

A nő szerint az menyasszony barátságtalan és lekezelő, a puszta jelenléte is feszültséget teremt a családi összejöveteleken.

Most bejelentették az esküvő dátumát, ami történetesen az én születésnapomra esik. Ez nagyon megviselt. Mindkét szülőmet elveszítettem, és a születésnapom mindig különleges nap volt számomra, tele emlékekkel és jelentéssel. Ez volt az egyik kevés alkalom, amikor igazán ünnepeltnek éreztem magam. Most attól tartok, hogy minden jövőbeli születésnapomat beárnyékolja majd az ő házassági évfordulójuk és az ahhoz kötődő bonyolult érzések.

– fejtette ki a nő, aki arra kíváncsi, illetlenség lenne-e megkérni a párt, hogy fontolják meg egy másik dátum választását. Hozzátette, nem akar tovább rontani a helyzeten, de mélyen bántja a dolog.

A párkapcsolati szakértő válaszol

A nypost.com szakértője válaszában kifejtette, sajnálja a nő csalódottságát, ugyanakkor megjegyezte, a születése napja nem kizárólag az ő „tulajdona”.