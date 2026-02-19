„Az, hogy apám megcsalta az anyámat tönkretette az életemet, mivel mindig arra számítottam, hogy elárulnak – hogyan lépjek tovább?”

Édesapja hűtlensége tönkretette a családot, és miután édesanyja meghalt, a szeretője költözött be hozzájuk. A tanácsot kérő férfi még csak gyermek volt, amikor mindez megtörtént vele, és most azt állítja: apja döntései az egész életére rányomták a bélyegüket.

Apja hűtlensége tette tönkre a férfi életét

Apja hűtlensége miatt szenved

Bár ma már majdnem 60 éves, és úgy gondolja, talán túl késő boldogságot találnia, mégis szeretne végre békét lelni önmagában. Három váláson van túl, és minden kapcsolata kudarcba fulladt - szerinte mindez az apja hibája.

Amikor kicsi volt, apja megcsalta az anyját. Hét éves volt, amikor karácsonykor heves veszekedés tört ki a szülei között. Csak egy női névre emlékszik, amelyet akkor hallott először, de nem utoljára.

A név később is gyakran elhangzott a viták során, egészen addig, amíg néhány évvel később édesanyja hirtelen életét vesztette szívbetegség következtében. Ekkor a férfi még csak 12 éves volt.

Hat hónappal ezután ismerte meg a sokat emlegetett nőt, és rövid időn belül már mostohaanyjaként kellett elfogadnia. A gyász mellett haragot is érzett amiatt, amin az édesanyjának keresztül kellett mennie, és az ő szemében a szeretet ettől kezdve semmit sem jelentett.

Ez az érzés felnőttkorában is elkísérte: minden kapcsolata azért fulladt kudarcba, mert folyamatosan arra számított, hogy hátba szúrják. Kontrollálóvá vált, és inkább ő okozott fájdalmat, mielőtt vele tették volna meg. Állandó megerősítésre vágyott, gyakran megkérdőjelezte partnereit, és végül gyermeke sem született.

Most nem tudja, hogyan küzdjön meg ennyi év után is a benne élő fájdalommal.

A The Sun tanácsadója így fogalmazott:

Sosem heverted ki a kisgyermekként elszenvedett veszteséget és fájdalmat, és azzal, hogy megpróbáltad megvédeni magad, egy negatív mintát ismételtél meg. Csodálatra méltó, hogy ilyen jó önismerettel rendelkezel, és most meg akarod próbálni megváltoztatni az életedet. Bár a múltat nem tudod megváltoztatni, azt igen, hogy mi történik a jövőben. Még nem késő megtalálni a szerelmet. Kérlek, fontold meg a terápiát, hogy megtanulhasd feldolgozni a traumatikus emlékeidet, és új leküzdési módokat találj.