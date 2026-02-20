HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
320 kilométerre az otthonától találták meg az anyukát: rejtély, mi történt vele

2026. február 20.
Egy eltűnt dél-karolinai anyát otthonától körülbelül 320 kilométerre találtak meg, miután egy egyházi összejövetel közben eltűnt.

A 37 éves Leigh McAlistert eltűntként jelentették, miután családja utoljára február 14-én, szombaton látta. Azt hitték, már talán sosem látják őt újra.

Az eltűnt anyát nagy erőkkel keresték
Az eltűnt anyát nagy erőkkel keresték 
Fotó: Pexels (illusztráció)

Leigh szülővárosából, Lexintonból utazott Atlantába egy nappal korábban, hogy részt vegyen egy egyházi konferencián. Aggódó férje, Rob jelentette eltűnését, miután többszöri próbálkozás után sem tudta őt elérni.

Eltűnt, a kórházban leltek a nyomára

Rob azóta azt nyilatkozta, hogy a feleségét az atlantai rendőrség egy helyi kórházban találta meg. Később maga a rendőrség is Facebookon megerősítette az esetet.

Leigh állapotáról egyelőre nem hoztak nyilvánosságra információkat, és People szerint azt sem tudni, hogyan került kórházba. Megtalálása előtt utoljára egy szupermarket biztonsági kamerájának felvételein látták őt. Az egyelőre rejtély, mi történhetett az asszonnyal.

 

 

