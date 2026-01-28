Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Karola, Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rejtélyes eltűnés: a Duna-parton találták meg a tahitótfalui férfi ruháit, Borbás Marcsi barátját továbbra is keresik

eltűnt férfi
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 12:45 / FRISSÍTÉS: 2026. január 28. 12:46
Duna-partTahitótfalurendőrségkeresés
Január 27-e óta nem ad életjelet magáról a 36 éves Rokonál Benedek Lőrinc. A tahitótfalui férfi megtalálására indított kutatás eddig nem vezetett eredményre. Mint kiderült, az eltűnését követően csak a ruhái maradtak utána, amiket a Duna-parton hagyott.

Aggódva keresi a családja és barátai a 36 éves Rokonál Benedek Lőrincet, aki január 27-én a hajnali órákban tűnt el az otthonából. A tahitótfalui férfi azóta nem adott életjelet magáról, jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen. Az eltűnésének körülményei pedig egyre nagyobb aggodalomra adnak okot. 

tahitótfalui férfi, Rokonál Benedek, körözési adatlap
Nagy erőkkel keresik az eltűnt tahitótfalui férfit. / Fotó:  Police.hu

Néhány ruha és ékszer: ennyi mindent találtak a Duna partján 

A szentendrei rendőrség szerint Benedek ruháit és ékszereit az eltűnését követően a Duna partszakaszán találták meg. Állításuk szerint ezek nagy valószínűséggel hozzá köthetők. A keresést azonnal kiterjesztették a folyóra és a partszakaszokra is. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat (HUNGO) nagy erőkkel kapcsolódott be a kutatásba. Tájékoztatásuk szerint a ruhák megtalálási helyénél szonáros vizsgálatot végeztek.  

Legújabb bejegyzésükben hangsúlyozzák, hogy a folyó ezen a szakaszon gyorsan mélyül, az áramlás erős, a mederfenék pedig akadómentes. 

Hajóval és gyalog is átfésülték a környéket. 

A mentőszolgálat munkatársai hajóval is átvizsgálták a vízfelületet és a sekély részeket, a ruhák megtalálási pontjától egészen a 12-es folyamkilométerig. Emellett a felszínen a partszakaszokat is ellenőrizték, ahol gyalog kutatták át a területet. A hosszas és alapos keresés eddig nem vezetett eredményre.  

Mindenki összefogott Benedekért!

Benedek barátai és ismerősei a közösségi médiában kértek segítséget. Többen hangsúlyozták, hogy egyáltalán nem jellemző rá ez a váratlan eltűnés, valamint, hogy a felesége és gyermekei hazavárják. 

Aki Szentendre, Leányfalu és Tahitótfalu környékén jár, járjon nyitott szemmel!

 – írták. 

Benedek eltűnése kapcsán Borbás Marcsi is közzétett egy felhívást a közösségi oldalán. Mint ebben írta, az eltűnt férfi a kollégája és barátja

Kedves kollégánk, barátunk, adásaink vágója, Rokonál Benedek tegnap hajnalban eltűnt. Kérünk Benneteket, hogy segítsetek egy megosztással a keresésben! 

– fogalmazott Borbás Marcsi, hozzátéve: „Várunk vissza, Benedek!”. 

A rendőrség továbbra is keresi a tahitótfalui férfit 

Rokonál Benedek 183 centiméter magas, vékony testalkatú, szőkésbarna, őszülő haja van, amelyet általában összefogva hord. Jellegzetesen ívelt, előrenyúló orra van. A hatóságok szerint feltehetően nem visel ruhát, mivel azokat hátrahagyta. 

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki látta Rokonál Benedek Lőrincet, vagy bármilyen információval rendelkezik hollétéről, haladéktalanul jelentkezzen: 

  • a 06-1-236-28-96-os telefonszámon, 
  • a Telefontanú zöldszámán: 06-80-555-111, 
  • vagy a 112-es segélyhívón

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu