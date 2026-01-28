Rejtélyes eltűnés: a Duna-parton találták meg a tahitótfalui férfi ruháit, Borbás Marcsi barátját továbbra is keresik

Aggódva keresi a családja és barátai a 36 éves Rokonál Benedek Lőrincet, aki január 27-én a hajnali órákban tűnt el az otthonából. A tahitótfalui férfi azóta nem adott életjelet magáról, jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen. Az eltűnésének körülményei pedig egyre nagyobb aggodalomra adnak okot.

Nagy erőkkel keresik az eltűnt tahitótfalui férfit. / Fotó: Police.hu

Néhány ruha és ékszer: ennyi mindent találtak a Duna partján

A szentendrei rendőrség szerint Benedek ruháit és ékszereit az eltűnését követően a Duna partszakaszán találták meg. Állításuk szerint ezek nagy valószínűséggel hozzá köthetők. A keresést azonnal kiterjesztették a folyóra és a partszakaszokra is. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat (HUNGO) nagy erőkkel kapcsolódott be a kutatásba. Tájékoztatásuk szerint a ruhák megtalálási helyénél szonáros vizsgálatot végeztek.

Legújabb bejegyzésükben hangsúlyozzák, hogy a folyó ezen a szakaszon gyorsan mélyül, az áramlás erős, a mederfenék pedig akadómentes.

Hajóval és gyalog is átfésülték a környéket.

A mentőszolgálat munkatársai hajóval is átvizsgálták a vízfelületet és a sekély részeket, a ruhák megtalálási pontjától egészen a 12-es folyamkilométerig. Emellett a felszínen a partszakaszokat is ellenőrizték, ahol gyalog kutatták át a területet. A hosszas és alapos keresés eddig nem vezetett eredményre.

Mindenki összefogott Benedekért!

Benedek barátai és ismerősei a közösségi médiában kértek segítséget. Többen hangsúlyozták, hogy egyáltalán nem jellemző rá ez a váratlan eltűnés, valamint, hogy a felesége és gyermekei hazavárják.

Aki Szentendre, Leányfalu és Tahitótfalu környékén jár, járjon nyitott szemmel!

– írták.

Benedek eltűnése kapcsán Borbás Marcsi is közzétett egy felhívást a közösségi oldalán. Mint ebben írta, az eltűnt férfi a kollégája és barátja.

Kedves kollégánk, barátunk, adásaink vágója, Rokonál Benedek tegnap hajnalban eltűnt. Kérünk Benneteket, hogy segítsetek egy megosztással a keresésben!

– fogalmazott Borbás Marcsi, hozzátéve: „Várunk vissza, Benedek!”.

A rendőrség továbbra is keresi a tahitótfalui férfit

Rokonál Benedek 183 centiméter magas, vékony testalkatú, szőkésbarna, őszülő haja van, amelyet általában összefogva hord. Jellegzetesen ívelt, előrenyúló orra van. A hatóságok szerint feltehetően nem visel ruhát, mivel azokat hátrahagyta.