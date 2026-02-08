Mindig felemás cipőt adott kisfiára az édesapa, majd kiderült a sokkoló diagnózis

Egy férfi folyton össze nem illő cipőket adott kisfiára, amikor azonban rájött hibájára, az egy életre szóló felismeréshez vezetett a saját egészségével kapcsolatban. Bár már gyermekkorában megkapta a diagnózist látásproblémái miatt, egészen tévedésééig nem tudta, hogy mennyit romlott állapota.

A diagnózis ellenére az orvosok nem segítettek sokat az apának. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Bár tudott a diagnózisról az apa, csak a tévedés miatt szembesült romló állapotával

Andy Johnson épp a fiát, Oaklent öltöztette óvodába, mint bármelyik másik nap, amikor felesége, Danni Johnson rájött, hogy két különböző cipőt választott teljesen különböző színekben.

A 35 éves édesapa már tudta, hogy látásproblémái vannak. Gyermekkorában retinális disztrófiának nevezett genetikai betegséget diagnosztizáltak nála, ami alagútlátást, az az a perifériás látás beszűkülését okozott nála, de a központi látása mindig rendben volt, és élete nagy részében stabil is maradt. Azonban a fiával történt incidens után Andy rádöbbent, hogy a látása romlani kezdett, ezért orvoshoz fordult.

A váróban ültünk, behívtak minket, és csak annyit mondtam: "Már nem látok a jobb szememre", és valahogy úgy reagáltak, hogy "Ó, úgyis tudtad, hogy ez fog történni." Ez egy kicsit nyers volt. Amikor elhagyod a kórházat, egyedül vagy, és ez az ijesztő benne

- mondta az édesapa, aki elmondása szerint kevés orvosi támogatást kapott állapota ellenére.

Az egész családot befolyásolták a látásproblémák

Andy elárulta, hogy a magabiztosság és a képességek hiánya miatt lényegében remete lett.

Amikor a látásom romlani kezdett, abbahagytam a dolgokat. Nem mentem át az úton, nem vittem a gyerekeket iskolába.

Andy és Danni hozzátették, hogy a hirtelen változás hatással volt a családi dinamikájukra, különösen a legidősebb fiukra, a 9 éves Finley-re, aki hozzászokott egy aktív apához, aki csónakokat vezet és iskolába viszi.

Idővel, és felesége unszolására, Andy újra elkezdett bekapcsolódni az otthonon kívüli életbe. A házaspár által közösen vezetett vízisport cégben az édesapa több vezetői feladatot kapott, míg Danni több gyakorlati oktatást vállalt a vízben. Mindeközben az édesapa megtanulta a botot használni, és kapott egy vakvezetőkutyát, Pearlie-t.

Hogy teljesen és brutálisan őszinte legyek, valaminek változnia kellett, mert ez tönkretette volna a házasságunkat

- mondta Danni.