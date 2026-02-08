Mindig felemás cipőt adott kisfiára az édesapa, majd kiderült a sokkoló diagnózis

Egy férfi folyton össze nem illő cipőket adott kisfiára, amikor azonban rájött hibájára, az egy életre szóló felismeréshez vezetett a saját egészségével kapcsolatban. Bár már gyermekkorában megkapta a diagnózist látásproblémái miatt, egészen tévedésééig nem tudta, hogy mennyit romlott állapota.
Andy Johnson épp a fiát, Oaklent öltöztette óvodába, mint bármelyik másik nap, amikor felesége, Danni Johnson rájött, hogy két különböző cipőt választott teljesen különböző színekben.
A 35 éves édesapa már tudta, hogy látásproblémái vannak. Gyermekkorában retinális disztrófiának nevezett genetikai betegséget diagnosztizáltak nála, ami alagútlátást, az az a perifériás látás beszűkülését okozott nála, de a központi látása mindig rendben volt, és élete nagy részében stabil is maradt. Azonban a fiával történt incidens után Andy rádöbbent, hogy a látása romlani kezdett, ezért orvoshoz fordult.
A váróban ültünk, behívtak minket, és csak annyit mondtam: "Már nem látok a jobb szememre", és valahogy úgy reagáltak, hogy "Ó, úgyis tudtad, hogy ez fog történni." Ez egy kicsit nyers volt. Amikor elhagyod a kórházat, egyedül vagy, és ez az ijesztő benne
- mondta az édesapa, aki elmondása szerint kevés orvosi támogatást kapott állapota ellenére.
Andy elárulta, hogy a magabiztosság és a képességek hiánya miatt lényegében remete lett.
Amikor a látásom romlani kezdett, abbahagytam a dolgokat. Nem mentem át az úton, nem vittem a gyerekeket iskolába.
Andy és Danni hozzátették, hogy a hirtelen változás hatással volt a családi dinamikájukra, különösen a legidősebb fiukra, a 9 éves Finley-re, aki hozzászokott egy aktív apához, aki csónakokat vezet és iskolába viszi.
Idővel, és felesége unszolására, Andy újra elkezdett bekapcsolódni az otthonon kívüli életbe. A házaspár által közösen vezetett vízisport cégben az édesapa több vezetői feladatot kapott, míg Danni több gyakorlati oktatást vállalt a vízben. Mindeközben az édesapa megtanulta a botot használni, és kapott egy vakvezetőkutyát, Pearlie-t.
Hogy teljesen és brutálisan őszinte legyek, valaminek változnia kellett, mert ez tönkretette volna a házasságunkat
- mondta Danni.
Andy és Danni most elkezdtek alkalmazkodni az új valóságukhoz. Ugyanakkor azt is elismerték, hogy az élet sokkal nehezebb, ha valaki látássérült.
Az emberek nem veszik észre, milyen szerencsések, ha csak elmennek az iskolai túrára, aztán beugranak a boltba
- mondta az apa.
Bár Andy hiányolja régi életének egyes részeit, köztük a vezetést és a vízi sportok tanítását, bevallotta, hogy betegsége miatt már teljesen másképp tekint az életre - írta a People.
