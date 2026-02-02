Kínzó fájdalmak, szeméttenger: extrém takarító mentette meg a nyugdíjast – videó

Sokféle megrázó történettel kötötte már össze a sors Fodor Barbarát. Autista kisfiút és családját, egy vizeletes flakonokkal együtt élő, beteg asszonyt is megmentett már a lakásukban felhalmozott szemétrengetegből. A világhírű extrém takarító ezúttal is emberségből jelesre vizsgázott, megmentett egy újabb életet!
Az oroszlányi anyuka évekkel ezelőtt mert nagyot álmodni, és elköltözött az Egyesül Államokba, ahol New York városának zűrös negyedeiben húzott védőruhát és elmerült a kosztengerben – olyan családok extrém takarítójává vált, akiket a depressziójuk gyűjtögetésbe kergetett és óriási mennyiségű szemetet halmoztak fel.
Embert próbáló, veszélyes körülmények:
az ellenségei nap, mint nap!
Tavaly, 2025 nyarán új főhadiszállást választott magának és családjának, ahol szintén a hivatásának él. A Clean with Barbie közösségi oldalain nap, mint nap számol be róla, hogy Spanyolországban is nagy szükség van rá. A gyűjtögető családok védőangyala az újévet is rögtön életmentéssel kezdte. Az extrém takarítót egy 82 éves, súlyos beteg nyugdíjas a kórházi ágyán fohászkodott neki, hogy segítsen neki, mert ha hazatér a betegágyról, élhetetlen körülmények között hajtja majd a le a fejét.
"Nagyon beteg és kezelésre szorul. Rengeteg egészségügyi problémája van. A tüdejével és a veséjével is gond van. Nincs telefonja, és csak így érhettem őt el. Bementem hozzá, mondtam neki, hogy segíteni szeretnék neki. Boldog volt emiatt, és elfogadta. Annyira hálás volt, hogy a takarítást elvállaltam!" – mesélte el január elején Barbara a Ripostnak.
Amíg a nyugdíjas férfi lábadozott a kórházban, addig az extrém takarítás elkezdődött. Hetek teltek el, és bizony Barbara mentőakciója nem volt könnyű. A többi között szeméttel teli fürdőkád fogadta, a konyhában a lomok olyan rég emésztették a bútorokat, hogy szinte életre keltek és felmásztak a tetejükre. És a hálószoba… A legborzalmasabb életkép ott fogadta őt.
A szobája tele volt szeméttel, egy idő után a fal és az ágy közé ömlött be. A fal nagyon vizes volt, valamiért a negyedéig felázott. Az ágya pedig… Eszméletlen állapotban volt! Borzasztó, mennyire ellepte a kosz még az ágyneműjét is. A párnája több mint 30 éves volt.
– részletezte korábban az extrém takarító, aki akkor elmesélte: időközben a nyugdíjas férfit kiengedték a kórházból, és a metőakciója minden mozzanatát végig követhette.
Barbara vért, verítéket nem kímélve szorgosan sikált, súrolt és pakolta össze, hajította ki a szemetet. Most végre örömhírt közölhet: a mentőakciója sikeres volt!
"Mindenhol szemét és nagy kosz volt! Nagyjából 50 vagy kicsit több zsák szemetet gyűjtöttem össze. Három hétig dolgoztam a bácsi lakásán. Annyira örült a változásnak!" – lelkendezett a magyar nő, aki szerint bár most boldog vége lett a történetnek, sajnos nem tudja, meddig lesz a rend és a tisztaság az úr a lakásban.
A körülmények nagyon rosszak voltak. A bácsi teljesen elhanyagolta a környezetét. Az egészségügyi gondjai és a magány miatt sem tudta volna egyedül kitakarítani az otthonát. Ráadásul már a látása sem a régi már. Úgy érzem, hogy ezek miatt alakulhattak ki ezek a szörnyű állapotok nála. Gyermekei vannak, de annyira nem beszélnek egymással. Sajnos ő már egyedül nem tudja fenntartani ezeket az állapotokat… Nem tudom, hogy meddig marad tiszta az otthona.
– zárta szavait Barbara.
Hogy pontosan milyen állapotok fogadták az extrém takarítót és milyen csodát tett ott, galériánkból kiderül, mely az alábbi fotóra kattintva nézhető végig!
Barbara korábban egy autista kisfiú és családja életét mentette meg.
Erről a Bors videóját itt nézheted meg:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.