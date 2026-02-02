Kínzó fájdalmak, szeméttenger: extrém takarító mentette meg a nyugdíjast – videó

Sokféle megrázó történettel kötötte már össze a sors Fodor Barbarát. Autista kisfiút és családját, egy vizeletes flakonokkal együtt élő, beteg asszonyt is megmentett már a lakásukban felhalmozott szemétrengetegből. A világhírű extrém takarító ezúttal is emberségből jelesre vizsgázott, megmentett egy újabb életet!

Barbara, az extrém takarító emberpróbáló körülményekből mentette meg a 82 éves nyugdíjast / Fotó: Clean with Barbie

Kicsoda Fodor Barbara, az extrém takarító?

Az oroszlányi anyuka évekkel ezelőtt mert nagyot álmodni, és elköltözött az Egyesül Államokba, ahol New York városának zűrös negyedeiben húzott védőruhát és elmerült a kosztengerben – olyan családok extrém takarítójává vált, akiket a depressziójuk gyűjtögetésbe kergetett és óriási mennyiségű szemetet halmoztak fel.

Embert próbáló, veszélyes körülmények:

idegrendszeri károsodást okozó pókok,

nyüzsgő, vérmes patkányok,

hemzsegő csótánykolóniák

az ellenségei nap, mint nap!

Tavaly, 2025 nyarán új főhadiszállást választott magának és családjának, ahol szintén a hivatásának él. A Clean with Barbie közösségi oldalain nap, mint nap számol be róla, hogy Spanyolországban is nagy szükség van rá. A gyűjtögető családok védőangyala az újévet is rögtön életmentéssel kezdte. Az extrém takarítót egy 82 éves, súlyos beteg nyugdíjas a kórházi ágyán fohászkodott neki, hogy segítsen neki, mert ha hazatér a betegágyról, élhetetlen körülmények között hajtja majd a le a fejét.

"Nagyon beteg és kezelésre szorul. Rengeteg egészségügyi problémája van. A tüdejével és a veséjével is gond van. Nincs telefonja, és csak így érhettem őt el. Bementem hozzá, mondtam neki, hogy segíteni szeretnék neki. Boldog volt emiatt, és elfogadta. Annyira hálás volt, hogy a takarítást elvállaltam!" – mesélte el január elején Barbara a Ripostnak.

Amíg a nyugdíjas férfi lábadozott a kórházban, addig az extrém takarítás elkezdődött. Hetek teltek el, és bizony Barbara mentőakciója nem volt könnyű. A többi között szeméttel teli fürdőkád fogadta, a konyhában a lomok olyan rég emésztették a bútorokat, hogy szinte életre keltek és felmásztak a tetejükre. És a hálószoba… A legborzalmasabb életkép ott fogadta őt.

A szobája tele volt szeméttel, egy idő után a fal és az ágy közé ömlött be. A fal nagyon vizes volt, valamiért a negyedéig felázott. Az ágya pedig… Eszméletlen állapotban volt! Borzasztó, mennyire ellepte a kosz még az ágyneműjét is. A párnája több mint 30 éves volt.

– részletezte korábban az extrém takarító, aki akkor elmesélte: időközben a nyugdíjas férfit kiengedték a kórházból, és a metőakciója minden mozzanatát végig követhette.