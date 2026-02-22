Tévedtek az orvosok: halálos daganat rejtőzött egy édesanya halláskárosodása mögött

Egy negyedik gyermekével várandós anya tüneteit fülzúgásnak minősítették az orvosok, miután halláskárosodásra, egyensúlyproblémákra és arczsibbadásra panaszkodott. Azonban miután másodvéleményt kért, agydaganatot diagnosztizáltak nála.
A 50 éves somerseti Stephanie Hilliard tudta, hogy valami nincs rendben, amikor 2012-ben elkezdte romlani a hallása.
Kétszer járt orvosnál, egyszer vízzel a fülében, másodszor pedig egy csengő hang miatt. Az orvosok azt mondták neki, hogy csak fülzúgása van, egy krónikus és gyógyíthatatlan betegség, amely miatt szinte folytonos zümmögést, sziszegést vagy zúgást halt.
Azonban ahogy Hilliard állapota romlott, bizsergést és szúró érzést kezdett tapasztalni az arca egyik oldalán, valamint vízszerű érzést a fejében. Ugyanekkor, 2013-ban, tudta meg azt is, hogy terhes kislányával, Lillyvel.
Az orvosa először hallásvizsgálatra küldte a nőt, majd MRI-vizsgálatra is beutalta.
Elvégezték az MRI-vizsgálatot, és hazamentem. Hat hétig nem hallottam semmit, és azt feltételeztem, hogy a fejlemények hiánya jót jelent, ezért folytattam a szokásos módon az életem. Viszont tévedtem.
- emlékezett vissza az édesanya.
Egy nap felmentem az emeletre, elvesztettem az egyensúlyomat, és elestem. Mivel nagyon terhes voltam, féltettem a babámat. Elmentem a kórházba ultrahangvizsgálatra, és szerencsére Lilly jól volt, de még mindig nem tudtam, mi bajom van.
Végül egy nap felhívták a kórházból az édesanyát, és kiderült, hogy egy duzzanat van az agyában, egy jóindulatú, lassan növekvő meningióma, amelyről úgy gondolták, hogy körülbelül 18 éves kora óta ott lehetett.
Ledöbbentem és dühös voltam, hogy ilyen sokáig tartott megkapni az eredményeimet. Azonnal a meg nem született gyermekemre gondoltam. Mit jelentett ez a terhességemre nézve?
Hilliarddal közölték, hogy a daganatot el kell távolítani, de a műtét kockázatokkal jár, beleértve a hallás, a látás és a mozgásképesség elvesztését, sőt akár halált is. Amellett, hogy úton volt babája, három másik gyermeke is volt a nőnek, a 18 éves Reece, valamint Travis és Troy, akik akkor 12 évesek voltak.
Csak arra tudtam gondolni, hogyan magyarázzam el ezt a gyerekeimnek? Rettegtem.
Mivel az édesanya a terhessége utolsó trimeszterében volt, a sebészek azt tanácsolták, hogy várjanak Lilly születéséig a műtéttel, így egy rendkívül ijesztő, szorongással teli időszak következett az édesanya számára.
Egészséges kislánya, Lilly 2013 júliusában született, majd 2014 márciusában Hilliard visszatért a kórházba a műtétre.
Először a sebészek lyukat fúrtak a koponyámon, majd 24 órát kellett várnunk a műtét előtt. A beavatkozás során eltávolították a daganat egy részét.
A daganat bonyolult elhelyezkedés miatt az orvosok csak 60 százalékát tudták eltávolítani, de az édesanya hálás volt, hiszen így hazatérhetett családjához. Azonban a küzdelmek még nem értek véget, ugyanis a Hilliardnak újra kellett tanulnia enni, inni és öltözködni is, miközben gyermekeiről is gondoskodott.
2017-ben, egy rutin MRI-vizsgálat során Hilliard ismét szörnyű hírrel szembesült, ugyanis a daganat újra elkezdett nőni.
A félelem azonnal visszatért. A további műtétek gondolata, és a gyermekeimre gyakorolt hatás elsöprő volt.
Ezúttal a műtét helyett az orvosok sugárterápiát javasoltak, aminek köszönhetően végül legyőzte a betegséget.
Bár még mindig egyensúlyproblémái vannak, illetve az arcában lévő idegeket sérültek, már megtanult együtt élni tünetekkel. Most történetével mások figyelmét is próbálja felhívni arra, hogy egy ártatlannak tűnő panasz néha valami sokkal rosszabbat rejthet - írta a Daily Mail.
