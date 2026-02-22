Tévedtek az orvosok: halálos daganat rejtőzött egy édesanya halláskárosodása mögött

Egy negyedik gyermekével várandós anya tüneteit fülzúgásnak minősítették az orvosok, miután halláskárosodásra, egyensúlyproblémákra és arczsibbadásra panaszkodott. Azonban miután másodvéleményt kért, agydaganatot diagnosztizáltak nála.

Éveken át növekedett a daganat az édesanya agyában. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Tinédzser kora óta együtt élhetett a növekvő duzzanattal az agyában

A 50 éves somerseti Stephanie Hilliard tudta, hogy valami nincs rendben, amikor 2012-ben elkezdte romlani a hallása.

Kétszer járt orvosnál, egyszer vízzel a fülében, másodszor pedig egy csengő hang miatt. Az orvosok azt mondták neki, hogy csak fülzúgása van, egy krónikus és gyógyíthatatlan betegség, amely miatt szinte folytonos zümmögést, sziszegést vagy zúgást halt.

Azonban ahogy Hilliard állapota romlott, bizsergést és szúró érzést kezdett tapasztalni az arca egyik oldalán, valamint vízszerű érzést a fejében. Ugyanekkor, 2013-ban, tudta meg azt is, hogy terhes kislányával, Lillyvel.

Az orvosa először hallásvizsgálatra küldte a nőt, majd MRI-vizsgálatra is beutalta.

Elvégezték az MRI-vizsgálatot, és hazamentem. Hat hétig nem hallottam semmit, és azt feltételeztem, hogy a fejlemények hiánya jót jelent, ezért folytattam a szokásos módon az életem. Viszont tévedtem.

- emlékezett vissza az édesanya.

Egy nap felmentem az emeletre, elvesztettem az egyensúlyomat, és elestem. Mivel nagyon terhes voltam, féltettem a babámat. Elmentem a kórházba ultrahangvizsgálatra, és szerencsére Lilly jól volt, de még mindig nem tudtam, mi bajom van.

Végül egy nap felhívták a kórházból az édesanyát, és kiderült, hogy egy duzzanat van az agyában, egy jóindulatú, lassan növekvő meningióma, amelyről úgy gondolták, hogy körülbelül 18 éves kora óta ott lehetett.

Ledöbbentem és dühös voltam, hogy ilyen sokáig tartott megkapni az eredményeimet. Azonnal a meg nem született gyermekemre gondoltam. Mit jelentett ez a terhességemre nézve?

Hilliarddal közölték, hogy a daganatot el kell távolítani, de a műtét kockázatokkal jár, beleértve a hallás, a látás és a mozgásképesség elvesztését, sőt akár halált is. Amellett, hogy úton volt babája, három másik gyermeke is volt a nőnek, a 18 éves Reece, valamint Travis és Troy, akik akkor 12 évesek voltak.

Csak arra tudtam gondolni, hogyan magyarázzam el ezt a gyerekeimnek? Rettegtem.

Mivel az édesanya a terhessége utolsó trimeszterében volt, a sebészek azt tanácsolták, hogy várjanak Lilly születéséig a műtéttel, így egy rendkívül ijesztő, szorongással teli időszak következett az édesanya számára.