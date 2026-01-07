Rendkívül súlyos üzemi balesetet szenvedett Zsanett, a családanya: "Már az amputálásra is fel kell készülnöm"

Mint arról a Bors beszámolt, akár el is veszítheti fél karját egy üzemi baleset következtében egy kétgyermekes családanya. Zsanett kézfejére rácsapódott egy konténer teteje, az ujjai pedig olyan súlyosan roncsolódtak, hogy azóta sem mozognak. Az orvosok már az amputáció lehetőségét is felvetették.

Zsanett üzemi balesetet szenvedett / Fotó: Bors

2024. június 5-én a családanya, a főnöke utasítására csomagolóanyagot és egyéb hulladékot helyezett el két nem sokkal előtte beszerzett konténerbe. A kuka teteje azonban rácsapódott a nő kézfejére, aminek következtében lebénultak Zsanett ujjai és a fél karja.

- Az orvosom közölte, hogy Sudeck-szindrómám van. A tünetek másfél év alatt nem enyhültek, sőt, egyre rosszabb az állapotom. A kezem hideg és tarjagos. A szakemberek szerint gyakorlatilag alig van benne vérkeringés, és már az ujjaim amputálására is fel kell készülnöm – mondta a Borsnak a családanya, aki az ügyvédjével kártérítési pert indított.

- Az ügyfelem számára felajánlottak 20 millió forintot arra az esetre, ha kinyilvánítja, hogy semmilyen további követelése nincs a céggel szemben. Ez egészen egyszerűen elfogadhatatlan, hiszen a baleset teljesen tönkretette Zsanett életét – mondta a Borsnak a jogász. Ikanov Gábor hangsúlyozta: a családanya sérüléseinek súlyosságát a munkáltató felelősségbiztosítója által megbízott orvos is megerősítette, ezért az ügyvéd szerint teljesen érthetetlen a cég viselkedése. Jelenleg ugyanis az ügy ott tart, hogy az áruház már a maga által megjelölt összeget sem kívánja kifizetni.

Zsanett ujjait lehet, hogy amputálni kell / Fotó: Bors

Az üzemi baleset tette tönkre Zsanett életét

A Bors természetesen az ügyben érintett áruházat is megkérdezte. A válasz írásban érkezett.

- Mindenekelőtt rögzítjük, hogy a megkeresés tárgyát képező esemény konkrét természetes személyt érintő üzemi baleset, amelyhez kapcsolódó információk személyiségi jogi, adatvédelmi és különleges adatvédelmi jogszabályi védelem alatt állnak. Az üzemi baleset következményeinek jogi és biztosítási rendezése a hatályos munkajogi és felelősségbiztosítási szabályok szerint folyamatban van. E körben hangsúlyozzuk, hogy az üzemi balesetekhez kapcsolódó munkáltatói felelősség objektív jellegű, ugyanakkor az ebből eredő igények jogalapjának, mértékének és jogkövetkezményeinek megállapítása szakértői, biztosítási és adott esetben bírósági eljárások tárgya, nem pedig sajtónyilvánosság útján eldöntendő kérdés – közölte a Borssal Hajdu Balázs ügyvéd, a KiK Textil és Non-Food Kft. jogi képviselője. Hozzátette, hogy a felek között folytak és folynak egyeztetések, az ezek keretében tett ajánlatok nem minősülnek felelősségelismerésnek, az esetleges egyezségi javaslatok tartalma üzleti titoknak, valamint folyamatban lévő jogvita részének minősülnek.