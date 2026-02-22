Hányni kezdett, majd szinte kővé dermedt a csecsemő a szülők szeme láttára

Elmesélték rémálomszerű megpróbáltatásaikat a szülők, akiknek kislányuk váratlanul kővé dermedt. Elmondásuk szerint teljesen átlagosan indult a nap, egészen addig, míg a csecsemő nem volt hajlandó megenni reggelijét, majd teste megbénult.

Ritka betegsége miatt teljesen megbénult a csecsemő. (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik

100 napig küzdött a kórházban a csecsemő

A mindössze 22 hónapos kis Lettie most teljesen ágyhoz van kötve, és elvesztette az összes korábban elsajátított készségét, beleértve a beszédet is. A húszas éveikben járó szülei, Jack és Zuzanna elárulták, hogy kislány a váratlan megbetegedése előtti napon mondta ki először a szeretlek szót. A kis család azonban most egy szörnyű betegséggel néz szemben, ami a csecsemő agyát támadja, és a károsodás olyan súlyos, hogy a jövője bizonytalan.

Lettie 100 napot töltött kórházban az életéért küzdve, miután a reggelizőasztalnál hirtelen rosszul lett.

Mindössze néhány órával azelőtt, hogy Lettie állapota romlani kezdett volna, Zuzanna felém fordult, és azt mondta "Valami nagyon nincs rendben, egyszerűen olyan érzésem van, hogy el fogjuk veszíteni." Őrületes, milyen erős egy anya megérzése, mert nem sokkal ezután Lettie megmerevedett

- mondta feetwoodi édesapa.

Jack elmondása szerint úgy lehetne a legjobban leírni a kislány állapotát, hogy kis teste kővé dermedt, és csak sírni tudott.

Azon a napon, amikor a fiatal szülők élete örökre megváltozott, Lettie egy órán belül hányni kezdett, miután felébredt. Elsápadt, és a légzése nehézkessé vált, ezután a 23 éves apja karjaiban összeesett. A kislányt mentővel vitték a kórházba, ahol az orvosok először azt hitték, hogy lázgörcsöt kapott, de a szülei megriadtak, amikor a bőre lilás és foltos lett, és további vizsgálatokhoz ragaszkodtak.

Négy nappal a felvétele után közölték velük, hogy akut nekrotizáló encephalopathiája (ANE) van, egy ritka és súlyos agyi állapot, amelyet vírusfertőzések, például az influenza váltanak ki, és gyors neurológiai hanyatlást okoz. Mint kiderült, Lettie covid-fertőzött volt, annak ellenére, hogy nem mutatott tüneteket, és ez váltotta ki a súlyos betegséget.

Nem maga a covid okozta a károkat, hanem az autoimmun rendszere, amely túlreagálta és önmaga ellen fordult. Fogalmunk sem volt róla, hogy covid-fertőzött, egy nappal korábban teljesen jól volt, sőt, most mondta ki először, hogy szeretlek. Amíg Lettienél nem diagnosztizálták, nem hallottunk az ANE-ről

- mondta Jack.