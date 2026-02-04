Nem minden hős visel köpenyt: órákig úszott a 13 éves fiú, hogy megmentse a családját

Órákig úszott egy 13 éves fiú, hogy partra érve segítséget kérjen édesanyja és testvérei megmentésére, akik kisodródtak a nyílt vízre a nyugat-ausztráliai Quindalup közelében.
Austin Applebee mintegy négy kilométert úszott, hogy partot érjen, és megmentse 47 éves édesanyját, Joanne Applebee-t, 12 éves öccsét, Beau-t és 8 éves hugát, Grace-t - számolt be róla a helyi rendőrség.
A vakációzó perth-i család a szállodájukban bérelt kajakokkal és SUP-okkal pénteken dél körül kezdett evezni, ám a széljárás váratlanul megváltozott, és a nyílt vizekre sodorta őket.
A fiú elmondta, hogy előbb egy gumikajakkal próbált visszaevezni a partra, majd mivel megtelt vízzel, azt elhagyva, mentőmellényben kezdett úszni, de később azt is levetette, mert akadályozta az úszásban. Megpróbált jó dolgokra gondolni a háborgó tengeren az alatt a négy óra alatt, míg partot ért.
Erősen hullámzott a víz, és nem volt rajtam mentőmellény. Folyton arra gondoltam 'csak ússz tovább, csak ússz tovább', aztán végül sikerült partot érnem és összeestem
- mesélte el kedden a fiú, akinek még két kilométert futnia is kellett a parton, míg elért egy telefonig, amelyen segítséget tudott kérni.
A helyi mentőszolgálatok 18 óra körül kapták a riasztást. A vészjelzést követően helikopterrel kezdték keresni az anyát és két gyerekét, akiket este fél kilenc tájban, Quindaluptól mintegy 14 kilométerre találtak meg szerencsésen.
Nem lehet eléggé dicsérni a 13 éves fiú tettét - elszántságát és bátorságát, ami végül megmentette anyját és testvéreit
- fogalmazott James Bradley rendőrfelügyelő hozzátéve, hogy szerencsére mindannyiukon volt mentőmellény.
Az anya kedden újságíróknak elmondta, hogy élete egyik legnehezebb döntése volt, amikor a legidősebb gyerekét el kellett küldenie segítségért, mert nem akarta a három gyerekét magára hagyni. Hozzátette: biztos volt benne, hogy fia kijut a partra, csak akkor támadtak kétségei, amikor esteledni kezdett, és még nem érkezett meg a segítség.
Nem estünk kétségbe, énekeltünk, viccelődtünk, próbáltuk úgy felfogni, mint egy játékot, amíg alkonyodni nem kezdett, mert akkor már erősen hullámzott. Nagyon nagy hullámok voltak
- idézte fel.
Már nagyon dideregtek, és Beau a lábát sem érezte a hideg miatt, mire megjött a segítség - mesélte.
A család mind a négy tagját megvizsgálták, de egyikük sem szorult kórházi kezelésre - írta meg az MTI.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.