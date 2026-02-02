Életet mentett egy fiatal őrmester, kitüntették hősies tettéért

Életet mentett Korpás Rebeka őrmester, a Tatabányai Rendőrkapitányság járőrvezetője. A tavalyi évben a vonatsínekről húzott le egy személyt, január 28-án pedig oszlopra mászva mentett életet. Hősies tettéért elismerésben részesítették.

Kitüntetésben részült Korpás Rebeka őrmester, amiért ismét életet mentett / Fotó: Police.hu

Másodjára is eletet mentett

Január 28-án, hajnali fél háromkor érkezett a bejelentés, miszerint Tatabányán a Mozdony utcai vasútállomáson egy 15 méteres magas oszlopra mászott fel egy nő, aki feltehetőleg öngyilkos akart lenni. Az őrmester elmondta, az eset helyszíne közel volt a kapitánysághoz, és hajnalban forgalom sem volt, így hamar ki tudtak érni. Azonnal kiszállt az autóból, az oszlophoz sietett, ledobta az övét, majd elkezdett felfele mászni a vasoszlop belsejében található létrán.

Bár tériszonyom van, ez abban a pillanatban egyáltalán nem tartott vissza attól, hogy elkezdjek utánamászni. Eközben próbáltam nyugtatni, kértem, hogy jöjjön le, de nem lehetett vele kommunikálni, így aztán mentem utána

- mondta el az őrmester.

A fiatal rendőrnő nagyjából nyolcméteres magasságban érte utol a nőt és megfogta a bokáját, ám amikor az illető rájött, hogy meg akarják menteni, lerúgta az őrmester kezét a lábáról.

Kimászott az oszlop külső részére, és ugrani akart, de sikerült elkapnom a kabátját, pulcsiját, miközben a másik kezemmel kapaszkodnom kellett. Ekkor a nő elengedte magát, én viszont tartottam, ahogy csak bírtam. Közben megérkezett alulról egy katasztrófavédő, aki mellém mászott, és belülről karolta át a nőt, ezzel végképp megakadályozva, hogy leugorjon

- tette hozzá Korpás Rebeka.

Nem ez volt az első életmentése

A nőnek nem ez volt az első öngyilkossági kísérlete, 2024-ben ugyanazon az oszlopon próbálkozott: a rendőrség akkor is sikerrel járt az életmentésben. Korpás Rebeka sem először mentett életet, tavaly egy vasúti sínről húzott le valakit a vonat érkezése előtt alig néhány pillanattal, amire szintén nehéz esetként emlékszik.

Példamutató szolgálatellátásáért Boross Zoltán László dandártábornok, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője elismerésben részesítette - áll a Police.hu cikkében.