Fontos bejelentés érkezett a budakeszi tűzzel kapcsolatban

Az elsődleges vizsgálatok szerint valószínűleg az egyik szobában történt robbanás okozhatta a három halálos áldozatot és huszonhét sérültet követelő, Budakeszin péntekre virradóra történt háztüzet - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken, a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján. A budakeszi tűz során eddig már négy személy vesztette életét.

Budakeszi tűz: büntetőeljárás indult / Fotó: Markovics Gábor / Bors

Bűntetőeljárás a budakeszi tűz kapcsán

Beluzsárné Belicza Andrea azt mondta: már az elsődleges vizsgálatok és meghallgatások során kiderült, hogy valószínűleg az egyik szobában történt egy robbanás, és attól keletkezett a tűz.

Azt, hogy pontosan mi és hogyan okozta a tüzet, majd csak a tűzvizsgálat után tudják megmondani

- tette hozzá.

Az elsődleges vizsgálatok arra is rámutattak, hogy az épületben több szabálytalanság mellett valószínűleg a gázvételezés sem volt szabályos. Az ügyben közveszélyokozás miatt indult büntetőeljárás - közölte.

Beluzsárné Belicza Andrea kérdésekre válaszolva elmondta, az elsődleges adatok szerint az érintett épületben - ami munkásszállónak is nevezhető - 47-en tartózkodtak. Az MTI kérdésére válaszolva közölte: mind a 47 ember magyar állampolgár.

