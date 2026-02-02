„A párom élő Barbie-vá változtatott – majdnem belehaltam a műtétbe”

Egy 27 éves fiatal nő, Leslie nyíltan bevallotta: kizárólag azért van együtt a párjával, mert a férfi fizeti az extrém plasztikai műtétjeit – még akkor is, ha ezek majdnem az életébe kerültek. A nő így szép lassan élő Barbie-vá alakul át.

Michael és párja, Leslie, az élő Barbie-baba Fotó: YouTube

Élő Barbie akar lenni a fiatal lány

A nő egy nála 25 évvel idősebb férfival, Michaellel él párkapcsolatban, akiről már az első találkozáskor az volt a benyomása, hogy meglehetősen vagyonos. A kapcsolatuk alapját kezdettől fogva az képezte, hogy Michael finanszírozta Leslie átalakulását – a férfi eddig átszámítva nagyjából 50 millió forintot költött a különféle beavatkozásokra.

Leslie, többek közt, bordaeltávolításon esett át a karcsúbb derék érdekében, fenékimplantátumokat kapott, orrplasztikát, fox eye liftinget végeztek rajta, és összesen négyszer nagyobbították meg a mellét. Michael kereken kijelentette: addig fizeti a műtéteket, amíg a barátnője listájának minden egyes tételét ki nem pipálták, és gyakran hivatkozik a párjára úgy, mint „az ő élő babájára”.

A nő, elmondása szerint, ha a férfi valaha nemet mondana egy újabb beavatkozásra, azonnal véget vetne a kapcsolatuknak. Mint fogalmazott: számára ez nem alku tárgya.

Leslie azt is elismerte, hogy a műtétek során három alkalommal majdnem meghalt, de ez sem tántorította el attól, hogy folytassa az átalakulását. Mindeközben felnőtt tartalmakat készít az internetre, amelyek gyártásában Michael is részt vesz, akivel még egy fotózáson ismerkedtek meg: a felvételek állítólag akár havi 100 ezer dolláros (körülbelül 32 millió forintos) bevételt is hozhatnak.

A korkülönbség és az úgynevezett „sugar daddy” felállás miatt a lány családja eleinte furcsállotta a kapcsolatot, később azonban elfogadták, hogy Leslie az idősebb, anyagilag tehetős férfiakhoz vonzódik. A barátai közül viszont többen aggódnak érte: egyikük szerint Michael „elkényezteti” Leslie-t, és nem kellene támogatnia a folyamatos műtéteket, hiszen természetesen is gyönyörű volt. A férfi viszont úgy látja: csupán segít a párjának elérni a céljait - derül ki a Mirror cikkéből.