"Megfordult a fejemben, hogy nem kötöm be a biztonsági övet és vége lesz ennek” – drámai vallomás a beteg gyerekeket nevelő Nikolettől

Nikoletta rendkívül boldog volt, amikor férjhez ment. Mint a legtöbb családban, ők is úgy tervezték, hogy gyerekzsivaj tölti majd be a házat. Ez így is lett, ám arra nem számítottak, hogy az autizmus és egy ritka genetikai betegség is felüti a fejét. Az édesanya most megrázóan őszintén beszélt a Borsnak a kis szegedi család mindennapjairól és arról is, hogy volt egy pillanat, amikor úgy gondolta, hogy feladja a küzdelmet.

Ákos (8) és Noel (6) az autizmus nyugodt pillanatában Fotó: családi album

Az autizmus és az STXBP1-szindróma

Tapodi Kószó Nikoletta Szeged mellett él férjével és két kisfiával a 8 éves Ákossal, és a 6 éves Noellel. A történetük teljesen átlagosnak indult, akkor kezdődtek a problémák, amikor Ákos diagnózisát megkapták, de addigra már Noel is megszületett. Ákosnak olyan betegsége van, amiben kevesebb, mint 1500 ember szenved a világon. A neve: STXBP1-szindróma. Egy olyan betegség, ami szellemi fogyatékossággal és folyamatos remegéssel jár. Sokuknál súlyos epilepsziás rohamok is fenn állnak, Ákost ez utóbbi szerencsére nem érinti. Noel középsúlyos nem beszélő autista. Mindketten pelenkások. Az anyuka szerint a diagnózisokat feldolgozni nem lehet, csak idővel megszokni.

Vannak időszakok, amikor a család viszonylag jól tud működni, máskor azonban a mindennapok elviselhetetlen terhet jelentenek mindannyiunk számára. Noel például, aki középsúlyos autista, néha naponta nyolcszor is dührohamot kap, ez pedig olyankor teljesen felforgatja a család életét. Üveghangon ordít, tárgyakat dobál, ami a nagyobb testvért is kibillenti a nyugalmából, ő is őrjöngeni kezd olyankor.

Békés, szeretetteljes pillanatok Nikoletta és kisfia között Fotó: családi album

Nikoletta ma már nem aggódik a holnapon, de nem volt ez mindig így

A gyerekekkel akkor volt a legtöbb probléma, amikor Noel 2 éves volt. Nikoletta ekkor mélypontra került.

Felmerült bennünk a kérdés: van-e értelme így élni? Csak autóban tudott elaludni, másfél órákig vezettünk esténként, hogy aludjanak, mert ha nem pihenték ki magukat, akkor kezelhetetlenek voltak. Annyira kimerültünk akkor, hogy amikor beültem a kocsiba megfordult a fejemben, hogy nem kötöm be magam, és véget vetek ennek a helyzetnek.

Nikoletta nem akart öngyilkos lenni, de azt mondja volt olyan pillanat, amikor azt érezte, hogy nem bírja tovább.